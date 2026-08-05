Perez Hilton se Autolesiona en Vivo: Impactante Revelación

Perez Hilton protagonizó momentos de gran preocupación luego de sufrir una aparente y severa crisis de salud mental que derivó en una intervención de emergencia por parte de las autoridades y servicios médicos en Miami.
El reconocido periodista de espectáculos, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue hospitalizado de emergencia la noche del martes 4 de agosto tras un incidente alarmante.
Perez Hilton transmitió en vivo a través de la red social TikTok un episodio de autolesión, lo que generó una rápida intervención de las autoridades y una ola de preocupación entre sus seguidores.
La situación se desencadenó cuando numerosos ciudadanos de la zona alertaron a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
Las llamadas reportaban que Perez Hilton se estaba autolesionando con un cuchillo en un video sumamente explícito que circulaba en TikTok. Ante la gravedad del contenido, la plataforma de redes sociales actuó de inmediato, suspendiendo la cuenta del influencer poco después de percatarse del material audiovisual.
Agentes de la Oficina del Sheriff se dirigieron al domicilio del bloguero para atender la emergencia. Tras reunirse con miembros de la familia de Hilton y confirmar que este se encontraba solo en la residencia, los oficiales tomaron la decisión de "retirarse tácticamente".
Durante el operativo, profesionales de la salud mental brindaron apoyo y asesoramiento a los agentes, mientras los familiares de Perez Hilton mantenían contacto con él a través de su dispositivo móvil. Esta coordinación fue crucial para manejar la delicada situación.
Horas después de la intervención, las autoridades confirmaron que Perez Hilton había sido rescatado sano y salvo. Posteriormente, fue trasladado por los servicios de emergencia de Miami-Dade a un hospital, donde recibió la atención médica necesaria.
Un pionero del periodismo de espectáculos digital
Mario Armando Lavandeira Jr., conocido mundialmente como Perez Hilton, es una figura prominente en los medios de comunicación estadounidenses.
Su carrera despegó a principios de la década de 2000 con el lanzamiento de su sitio web, PerezHilton.com, que revolucionó el periodismo de espectáculos con un estilo mordaz, a menudo controvertido, y la edición satírica de fotos de paparazzi.
Se consolidó rápidamente como una figura clave en la cultura pop y es ampliamente reconocido como un pionero en la creación de contenido digital y la blogosfera de celebridades.
A lo largo de los años, su enfoque editorial, que a menudo fue calificado de agresivo, generó debates significativos sobre el acoso mediático y la ética periodística.
Sin embargo, Perez Hilton moderó su estilo con el tiempo y diversificó su carrera. Se aventuró en la radio, la actuación y la producción de podcasts, demostrando su versatilidad en la industria del entretenimiento.
Actualmente, Perez Hilton sigue siendo una voz activa en la cobertura de la farándula, manteniendo una fuerte presencia en redes sociales y diversas plataformas digitales.