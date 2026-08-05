 Pentatlón moderno le da nueva medalla de oro a Guatemala
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El pentatlón moderno le da una nueva medalla de oro a Guatemala

Guatemala continúa ampliando su cosecha de medallas en Santo Domingo 2026 gracias al oro de Sofía Cabrera en pentatlón moderno.

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Guatemala continúa ampliando su cosecha de medallas en Santo Domingo 2026 gracias al oro de Sofía Cabrera en pentatlón moderno - COG
Guatemala continúa ampliando su cosecha de medallas en Santo Domingo 2026 gracias al oro de Sofía Cabrera en pentatlón moderno / FOTO: COG
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Guatemala continúa consolidando una destacada actuación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar una nueva medalla de oro. En esta ocasión, el pentatlón moderno volvió a darle una alegría a la delegación nacional gracias a la sobresaliente actuación de Sofía Cabrera, quien se proclamó campeona en la prueba individual femenina y elevó a 12 el total de preseas doradas para el país en el medallero general.

La pentatleta guatemalteca demostró su consistencia a lo largo de una de las disciplinas más exigentes del programa deportivo. El pentatlón moderno pone a prueba la versatilidad de sus competidores mediante cinco especialidades: esgrima, natación, carrera de obstáculos, además de la prueba combinada de carrera a pie y tiro con pistola láser, conocida como laser run. La suma de los resultados en cada una de estas pruebas definió a Cabrera como la mejor competidora de la jornada, permitiéndole subir a lo más alto del podio.

Guatemala buscará más medallas

Con este triunfo, Guatemala alcanzó un total de 59 medallas en Santo Domingo 2026 al momento de la redacción de esta nota. La cosecha está integrada por 12 medallas de oro, 21 de plata y 26 de bronce, números que reflejan el crecimiento y la competitividad de los atletas nacionales en distintas disciplinas. La victoria de Sofía Cabrera fortalece aún más la destacada participación guatemalteca y mantiene al país como uno de los protagonistas de la justa regional.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegarán a su fin este sábado 8 de agosto de 2026. Durante esa jornada se disputarán las últimas pruebas del programa oficial y, por la noche, la República Dominicana albergará la ceremonia de clausura, poniendo punto final a una edición que ha dejado importantes logros para Guatemala y grandes momentos deportivos para toda la región.

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