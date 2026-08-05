 Monstruo Regresa: Primer Vistazo a la Cuarta Temporada en Netflix
Farándula

Monstruo regresa: Netflix presenta un primer vistazo de la cuarta temporada

Netflix sorprendió a los seguidores de Monstruo al revelar las primeras imágenes de la cuarta temporada de la exitosa serie antológica. La nueva entrega explorará uno de los casos criminales más famosos de la historia.

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Monstruo serie de Netflix, Redes sociales
Monstruo serie de Netflix / FOTO: Redes sociales
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Netflix presentó oficialmente las primeras imágenes de la cuarta temporada de Monstruo, la exitosa serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que desde su estreno se ha consolidado como una de las producciones de crimen real más vistas de la plataforma.

Luego del éxito alcanzado con las temporadas dedicadas a Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la serie regresará con una nueva historia inspirada en uno de los casos criminales más enigmáticos y debatidos de Estados Unidos.

Un nuevo crimen llega a la franquicia

La cuarta entrega llevará por título Monster: The Lizzie Borden Story y estará centrada en la historia de Lizzie Borden, una mujer que fue acusada de asesinar con un hacha a su padre y a su madrastra en 1892, un caso que más de un siglo después continúa despertando interés entre historiadores, criminólogos y amantes del género.

De acuerdo con la sinopsis difundida por Netflix, la temporada explorará la vida de una joven perteneciente a una familia acomodada que vive bajo constantes restricciones y conflictos familiares, desarrollando una historia donde el poder, la represión y la venganza desempeñarán un papel fundamental.

Como ha ocurrido en las temporadas anteriores, la producción no solo buscará reconstruir los hechos, sino también profundizar en la psicología de sus protagonistas y en las circunstancias que rodearon uno de los crímenes más comentados de la historia estadounidense.

Ella Beatty encabezará el reparto

La actriz Ella Beatty fue elegida para interpretar a Lizzie Borden, convirtiéndose en la primera protagonista femenina de la franquicia Monstruo.

Beatty ya había trabajado anteriormente con Ryan Murphy en la serie Feud: Capote vs. The Swans y también participó en la película If I Had Legs I'd Kick You, presentada en el Festival de Sundance.

La actriz explicó que el proyecto aborda temas como la ira femenina, la represión social y los conflictos psicológicos que rodearon a una de las figuras más polémicas del siglo XIX.

Junto a Beatty también participarán Rebecca Hall, Vicky Krieps y Charlie Hunnam, quienes darán vida a personajes clave dentro de la historia.

Un caso que sigue generando preguntas

Lizzie Borden fue acusada en 1892 del asesinato de su padre, Andrew Borden, y de su madrastra, Abby Borden, quienes murieron tras recibir múltiples golpes con un hacha en su vivienda de Fall River, Massachusetts.

Aunque fue llevada a juicio, finalmente resultó absuelta por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, la opinión pública nunca dejó de debatir sobre su posible responsabilidad, convirtiéndola en una de las figuras más conocidas de la crónica criminal estadounidense.

El caso inspiró libros, documentales, películas, obras de teatro y numerosas adaptaciones televisivas, consolidándose como uno de los misterios judiciales más recordados de Estados Unidos.

La franquicia continúa creciendo

Desde su debut en 2022 con Dahmer — Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, la producción creada por Ryan Murphy se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix, alcanzando cientos de millones de horas de reproducción y múltiples nominaciones a importantes premios de la industria.

Posteriormente, la serie continuó con la historia de los hermanos Menéndez y más adelante presentó una temporada dedicada a Ed Gein, ampliando su propuesta de explorar algunos de los casos criminales más impactantes de la historia.

Ahora, la plataforma apuesta nuevamente por un personaje que continúa generando controversia más de 130 años después de los hechos.

¿Cuándo se estrena?

Netflix confirmó que Monster: The Lizzie Borden Story llegará al catálogo el próximo 17 de septiembre de 2026.

Con esta nueva entrega, la plataforma buscará repetir el éxito de las temporadas anteriores y ofrecer una nueva mirada sobre un caso que, pese al paso del tiempo, continúa alimentando teorías, investigaciones y debates entre especialistas y el público.

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