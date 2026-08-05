 Camión impacta contra locales de mercado de Villa Nueva
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Camión impacta contra locales de mercado de Villa Nueva

El piloto de la unidad no fue localizado en el lugar.

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Área donde un camión impactó contra ventas del mercado de Villa Nueva la noche del martes, 4 de agosto de 2026., Bomberos Voluntarios
Área donde un camión impactó contra ventas del mercado de Villa Nueva la noche del martes, 4 de agosto de 2026. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un accidente de tránsito se registró en horas de la noche del martes, 4 de agosto, en la zona 1 del municipio de Villa Nueva, Guatemala, donde el piloto de un camión perdió el control del volante y fue a colisionar contra varios locales del mercado central.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, explicó que se recibieron llamadas telefónicas en su línea de emergencia donde se reportaba una fuerte colisión en el área del "mercado viejo", por lo que se movilizaron unidades de la Elementos 25ª compañía.

Al observar el escenario en este sector, donde varios negocios quedaron completamente destruidos, el oficial a cargo de la atención de la emergencia requirió el apoyo de la 100 compañía y estación central, cuyo personal acudió con equipo especial de rescate y una motobomba en calidad de prevención.

"La estrategia fue mover la estructura de los locales comerciales destruidos y el producto para llegar a la cabina del transporte. A eso de las 23:50 horas, no habían sido localizado el piloto del transporte, por lo que los técnicos en urgencias médicas continuaron con la búsqueda", dijo el socorrista.

Impacto en el tránsito

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que hay un cierre de la 4ª avenida hacia la 3ª calle debido al accidente de camión. "Así que evite transitar, está totalmente cerrado a la espera de una grúa para movilizar el obstáculo", expresó.

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