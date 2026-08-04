 Sala ordena a la Contraloría extender finiquito a Walter Mazariegos
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Sala ordena a la Contraloría extender finiquito a Walter Mazariegos

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo ordenó extender el finiquito a Walter Mazariegos, rector de la Usac en un plazo de cinco horas.

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El rector de la Usac, Walter Mazariegos., Facebook/W.M.
El rector de la Usac, Walter Mazariegos. / FOTO: Facebook/W.M.
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La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo constituido en Tribunal de Amparo ordenó extender la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito) a Walter Ramiro Mazariegos Biolis, quien funge como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)

De acuerdo con la Contraloría, el 29 de julio fue notificada de la resolución emanada por dicha Sala que otorgó amparo provisional y ordenó a la CGC que en un plazo de cinco horas se extendiera dicho finiquito a favor de Walter Ramiro Mazariegos Biolis, con la salvedad que Mazariegos Biolis consta en registros del sistema de auditoria Gubernamental acciones legales en su contra pendientes de resolver tres denuncias penales en conexión ante el Ministerio Público. 

El diputado Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó el martes 14 de abril una denuncia en contra de Walter Mazariegos, rector de la Usac.  La acción fue planteada en la Contraloría.

El señor Mazariegos, la última semana del mes de marzo fue denunciado por la Contraloría General de Cuentas, por lo que no se le puede extender finiquito", mencionaron en ese momento. Agregaron que el amparo busca que se repita el evento electoral y se les dé participación a los cuerpos electorales que fueron excluidos.

Al respecto, en una citación que se desarrolló para el seguimiento del tema, los funcionarios de la Contraloría que fueron convocados por los parlamentarios confirmaron que la última constancia emitida a Mazariegos fue extendida en septiembre de 2025; sin embargo, perdería de cierta manera su validez tras las denuncias planteadas recientemente, ya que en el sistema de la institución figura bajo un estatus de persona denunciada.

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Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

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