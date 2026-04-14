Denuncian ante la Contraloría al rector de la Usac

El diputado Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó este martes 14 de abril una denuncia en contra de Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). La acción se planteó en la Contraloría General de Cuentas (CGC).
De acuerdo con lo expuesto por el parlamentario, se actuó debido a que Mazariegos no tiene finiquito vigente lo que, según explicó, con base en la ley lo inhabilita para optar al cargo para el cual fue reelecto recientemente.
Blanco añadió que también se solicitó al ente fiscalizador que se realice una auditoría relacionada con la Usac para determinar posibles irregularidades.