Denuncias de Contraloría tras auditorías en USAC

Diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) sostuvieron este lunes, 13 de abril, una reunión con representantes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para dar seguimiento a una serie de temas, incluida la situación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde recientemente fue reelecto Walter Mazariegos como rector.
Durante el acercamiento, los delegados del ente fiscalizador expusieron que a finales de marzo se presentaron tres denuncias luego de auditorías que se realizaron en la referida casa de estudios. Explicaron que las mismas se encuentran bajo reserva, por lo que no podrían ampliar detalles.
El tema de la Usac ha generado una serie de pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales, a la vez que ha conllevado la presentación de acciones legales en las que se argumentan irregularidades en la elección de rector, principalmente por la exclusión de cuerpos electorales, y se pide que se repita el proceso.
La designación de Mazariegos para un nuevo período se dio la semana pasada en una votación a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala, mientras que grupos estudiantiles, organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas protestaban en las calles empedradas de la referida localidad para exigir transparencia y cumplimiento de los lineamientos vigentes.
Situación de Mazariegos tras denuncias presentadas
El pasado jueves, los diputados del bloque VOS presentaron un amparo y una denuncia en contra del rector de la Usac, Walter Mazariegos, bajo el argumento de que no tiene Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito) vigente, lo que le impediría asumir el cargo.
"El señor Mazariegos, la última semana del mes de marzo fue denunciado por la Contraloría General de Cuentas, por lo que no se le puede extender finiquito", mencionaron en ese momento. Agregaron que el amparo busca que se repita el evento electoral y se les dé participación a los cuerpos electorales que fueron excluidos.
Al respecto, en la citación que se desarrolló este lunes, los funcionarios de la Contraloría confirmaron que la última constancia emitida a Mazariegos fue extendida en septiembre de 2025; sin embargo, perdería de cierta manera su validez tras las denuncias planteadas recientemente, ya que en el sistema de la institución figura bajo un estatus de persona denunciada.
El parlamentario Orlando Blanco explicó que el rector debe contar con ese requisito para optar al cargo. Mencionó se le aplica esta disposición, de acuerdo con en el artículo 4 de la Ley de Probidad.
También señaló que en las prohibiciones que existen para optar al desempeño de un cargo o empleo público la misma ley incluye a quienes habiendo recaudado, manejado y custodiado bienes del Estado no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestaron sus servicios y de la Contraloría General.
En ese sentido, los integrantes de la bancada VOS les preguntaron a los representantes del ente fiscalizador si Mazariegos podría tomar posesión del cargo de rector, según la situación actual que presenta, ante lo que respondieron de forma negativa. En ese sentido, correspondería que resuelva su situación para después determinar cuál sería la ruta a tomar.