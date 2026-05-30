 Juez prohíbe a Trump rebautizar el Centro Kennedy
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Juez prohíbe a Trump rebautizar con su nombre el Centro Kennedy de Washington

El centro tenía previsto cerrar sus puertas a partir del próximo 4 de julio, ya que Trump pretende renovar el edificio.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 28 de mayo, durante una reunión con su gabinete, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE, UU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 28 de mayo, durante una reunión con su gabinete, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE / FOTO: UU
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Un juez federal resolvió este viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, no puede rebautizar el Centro Kennedy de Washington, el mayor teatro de artes escénicas de la capital, para ponerle su apellido y tampoco cerrar el recinto durante dos años para realizar remodelaciones como pretendía.

El juez Casey Cooper dio un plazo de dos semanas para retirar el nombre del mandatario, que fue colocado meses atrás en la fachada del edificio y también bloqueó temporalmente el cierre de la institución este verano para realizar renovaciones, meses después de que Trump anunciara un cierre de dos años.

El magistrado señaló que la ley que creó el centro "deja absolutamente claro" que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro nombre, basado en la "decisión unilateral" de la dirección de la institución, actualmente controlada por afines a Trump.

Trump reacciona al fallo 

Trump reaccionó al fallo con dureza y aseguró, en su cuenta de la red Truth Social, que el juez "debería avergonzarse de sí mismo", al tiempo que acusó a la izquierda de preferir que el centro cultural "muera antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos".

El centro tenía previsto cerrar sus puertas a partir del próximo 4 de julio, ya que Trump pretende renovar el edificio.

Sin embargo, el anuncio de las obras coincidió con una caída en la venta de entradas y con el boicot de varios artistas tras la toma de control de la institución por parte del mandatario.

Desde febrero de 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, decenas de artistas han cancelado sus actuaciones en este teatro después de que el presidente destituyera a los principales directivos del centro para sustituirlos por miembros del Partido Republicano.

Además, la principal actuación de la pasada Nochevieja fue cancelada y el cierre durante años por las obras, ahora frenado por el juez, amenazaba con desmantelar la institución.

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