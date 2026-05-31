Toluca conquista la Concachampions 2026

Toluca se proclamó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 tras vencer a Tigres en una dramática tanda de penaltis por 6-5, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y 1-1 en la prórroga. El encuentro, disputado en el estadio Nemesio Díez, mantuvo la emoción hasta el último instante y permitió a los Diablos Rojos levantar el tercer título continental de su historia. Bajo la dirección del argentino Antonio Mohamed, el conjunto mexiquense confirmó su gran momento y volvió a colocarse entre los equipos más importantes de la región.
Durante los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos protagonizaron un duelo intenso y equilibrado, marcado por la lucha en el mediocampo y las escasas oportunidades de gol. Toluca estuvo cerca de abrir el marcador en la primera mitad mediante una acción del brasileño Helinho, cuyo remate fue contenido por el guardameta argentino Nahuel Guzmán. Por su parte, Tigres generó su ocasión más clara en la segunda mitad, cuando el francés André-Pierre Gignac no logró superar al arquero Luis García en una definición a corta distancia.
Toluca conquista su tercera corona
La emoción llegó en los tiempos extra. Al minuto 104, Jorge Díaz adelantó a Toluca con un disparo dentro del área que hizo estallar de alegría a la afición local. Sin embargo, cuando parecía que los escarlatas tenían el título asegurado, el brasileño Joaquim apareció al minuto 114 para igualar el marcador con un certero remate de cabeza. El empate obligó a definir al campeón desde los once pasos, aumentando la tensión en un estadio completamente entregado a su equipo.
En la tanda de penaltis, Toluca mostró mayor serenidad y efectividad para imponerse por 6-5. Pável Pérez, Santiago Simón, Federico Pereira, Jorge Díaz, Sebastián Córdova y Fernando Arce acertaron sus disparos para los Diablos Rojos, mientras que el arquero Luis García se convirtió en héroe al detener dos lanzamientos rivales. Con esta conquista, el conjunto dirigido por Mohamed escribe una nueva página dorada en su historia y reafirma su protagonismo en el fútbol de la Concacaf.