Deportivo Suchitepéquez asciende a la Liga Nacional

Ocho años después de su descenso a Liga de Futbol Primera División de Guatemala, el Deportivo Suchitepéquez, dos veces campeón de Liga Nacional, regresó al máximo circuito del balompié chapín luego de haber vencido al Deportivo Nueva Santa Rosa en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala en el partido único por el ascenso.
Una verdadera fiesta se vivió este sábado 30 de mayo desde la primera hora del día cuando cientos de aficionados llegaron al estadio Pensativo para poder ingresar primero y encontrar el mejor puesto para observar el duelo por el ascenso, que estaba pactado en primera instancia a las 18:05 horas, pero por cuestiones relacionadas a la lluvia y fluido eléctrico terminó por comenzar pasada las 18:15 horas.
La lluvia que afectó el previo del partido, también dañó la gramilla del estadio Pensativo, que no fue la más adecuada para un partido tan vital e histórico como un duelo del ascenso.
Los goles del ascenso
El experimentado árbitro FIFA, Mario Escobar, fue quien llevó el compromiso desde la parte arbitral. Y la fiesta de goles llegó por el lado del conjunto mazateco. Se jugaban los primeros 29 minutos de partido cuando Rafael Lezcano filtró una pelota a Armando Zamorano, quien logró definir bien ante el portero Lisandro Solís y de esta forma colocar el 0-1 a favor del "Gigante del Sur".
Entre la alegría de los aficionados, donde también estaba Óscar Santis, jugador del Antigua G. F. C., pero que en el pasado defendió los colores de su tierra; llegó el segundo gol para que los sueños del ascenso se hicieran realidad. Rafael Lezcano al 37 anotó el 0-2 y con ello prácticamente mataba las ilusiones del Nueva Santa Rosa. Además, Lezcano era la figura del duelo al hacer asistencia y gol.
El tercer tanto del juego llegó a los 5 minutos del segundo tiempo, 50 de tiempo corrido, cuando Fabricio González encontré la ruta del 0-3. Ya era goleada y ascenso para los dirigidos por Erick González en detrimento de los de Marlon Iván León.
Ronald Valencia al 75 descontaba para el Deportivo Nueva Santa Rosa y colocaba un marcador de 1-3, que terminó siendo el resultado final del partido por el ascenso.
Deportivo Suchitepéquez logró su ascenso a Liga Nacional luego de 8 años de pasar en la Liga Primera División. Es de recordar que fue el 6 de mayo de 2018 l último juego de los "Venados" en el máximo circuito, en aquella oportunidad jugó ante Deportivo Marquense y cayó 2-1.
Los 12 equipos de la Liga Nacional
El Deportivo Suchitepéquez y el San Pedro F. C. son los dos inquilinos de la Liga Nacional para la temporada 2026-2027, campaña de la cual no serán parte los Deportivos Achuapa y Mictlán, descendidos de Liga Nacional a Primera División tras finalizar el Clausura 2026.
Con la llegada de estos dos equipos, así queda la regionalización de la Liga Nacional con sus 12 integrantes por departamento:
- Guatemala: Municipal, Comunicaciones, Aurora y Deportivo Mixco
- San Marcos: Deportivo Marquense, Deportivo Malacateco y San Pedro F. C.
- Quetzaltenango: Xelajú
- Sacatepéquez: Antigua G. F. C.
- Alta Verapaz: Cobán Imperial
- El Progreso: Deportivo Guastatoya
- Suchitepéquez: Deportivo Suchitepéquez
Por regiones:
- Suroccidente: Xelajú, Suchitepéquez, Marquense, Malacateco y San Pedro
- Metropolitana: Municipal, Comunicaciones, Aurora y Mixco
- Norte: Cobán Imperial
- Nororiente: Guastatoya
- Central: Antigua.