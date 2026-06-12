El Barcelona inicia acciones legales contra Florentino Pérez

El FC Barcelona anunció este viernes la presentación de una demanda de conciliación previa contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como paso previo a la posible interposición de una querella por un presunto delito de calumnias contemplado en el artículo 205 del Código Penal. La entidad azulgrana informó que la acción legal responde a una serie de declaraciones realizadas por el dirigente madridista durante una rueda de prensa el pasado 12 de mayo y en una entrevista concedida al día siguiente.
Según explicó el club catalán en un comunicado oficial, el objetivo de la demanda es que Pérez se retracte de determinadas afirmaciones que, a juicio de la institución, fueron efectuadas con pleno conocimiento de su falsedad y que han causado un perjuicio a la imagen y reputación del Barcelona. La entidad considera que dichas manifestaciones exceden los límites de la crítica deportiva y afectan directamente a su honor.
¿Qué dijo Florentino Pérez?
La controversia se centra en las declaraciones en las que Florentino Pérez aseguró que el Barcelona "ganó títulos porque compraba árbitros", en referencia al denominado Caso Negreira. Este asunto continúa bajo investigación judicial y, hasta la fecha, no existe una resolución firme que haya determinado responsabilidades penales relacionadas con las acusaciones vertidas por el presidente del Real Madrid.
El FC Barcelona advirtió que, en caso de que la demanda de conciliación no sea atendida de forma satisfactoria, procederá con la presentación de la correspondiente querella criminal. De esta manera, el club busca defender su prestigio institucional y exigir una rectificación pública sobre unas declaraciones que considera gravemente lesivas para su imagen ante la opinión pública y el mundo del fútbol.