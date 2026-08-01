 Carlos Ruiz analiza llegar a la presidencia de la FFG
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Carlos Ruiz pone sobre la mesa su candidatura para dirigir la Fedefut

“Toca ir por la federación [...] Esta administración acumula fracasos”, afirmó Carlos Ruiz al plantear la posibilidad de buscar la presidencia de la Fedefut.

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Carlos Ruiz continúa con su ofensiva hacia la Fedefut
Carlos Ruiz continúa con su ofensiva hacia la Fedefut / FOTO: Archivo
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Carlos "El Pescadito" Ruiz volvió a generar conversación dentro del fútbol guatemalteco luego de pronunciarse sobre la posibilidad de buscar la presidencia de la Federación de Fútbol de Guatemala. El exdelantero de la Selección Nacional utilizó sus redes sociales para expresar su postura tras la derrota por 4-0 de la categoría sub-20 de Guatemala frente a México en el premundial de la categoría, un resultado que provocó críticas hacia el manejo del balompié nacional.

"Ahora o nunca", fue la frase con la que Ruiz inició su mensaje, dejando entrever que considera este momento como una oportunidad para impulsar cambios dentro de la institución. El máximo goleador histórico de la Selección de Guatemala reconoció que una eventual candidatura implicaría grandes sacrificios personales. "El precio para mi familia y el cambio radical de vida serán enormes, pero hay que dar el paso", escribió el exfutbolista.

¿Carlos Ruiz llegará a la presidencia de la Federación?

En su publicación, Carlos Ruiz también cuestionó el desempeño de la actual administración de la Federación de Fútbol de Guatemala y señaló que los recientes resultados deportivos reflejan una necesidad de transformación. "Tras lo de ayer (anteayer) con la Sub-20, toca ir por la Federación. Esta administración acumula fracasos, expresó el exjugador nacional, quien ha mantenido una postura crítica sobre diferentes procesos del fútbol guatemalteco.

Hace algunas semanas, Ruiz ya había mencionado la posibilidad de aspirar al cargo, aunque en aquella ocasión destacó que primero debía conseguir el respaldo necesario de las asociaciones departamentales que forman parte de la Federación. Actualmente, Gerardo Paiz continúa como presidente de la institución luego de ser reelecto en 2023, con un período que se extenderá hasta 2027. Por ello, si el exdelantero decide avanzar con su intención, deberá conformar un equipo de trabajo y participar en el próximo proceso electoral cuando este sea convocado.

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Gerardo Paiz, presidente de Federación de Futbol de Guatemala - Archivo

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