¿Dónde jugará la Selección sin el Estadio Nacional?

El ingeniero Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, habló este día vía telefónica en el programa Super Deportivo de Emisoras Unidas sobre la incertidumbre que rodea a la sede de la Selección Nacional, ante el abandono total del proyecto de cambio de pista y césped del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. La falta de avances ha obligado a la Federación a buscar alternativas para albergar los partidos oficiales del combinado guatemalteco.
Durante el último año, Guatemala disputó sus encuentros como local en el estadio Cementos Progreso y en el estadio El Trébol, debido a la indisponibilidad del Doroteo Guamuch. Al respecto, Paiz fue claro al señalar la importancia del escenario nacional: "El Estadio Nacional se siente más fuerte que El Trébol, la presión del público se siente más en el Nacional". Además, reconoció que las decisiones tomadas respondieron a la exigencia de mejores condiciones por parte de los jugadores: "Los jugadores querían mejores condiciones y por eso probamos en el Cementos Progreso y El Trébol, pero estoy seguro que nos hubiera ido mejor en el Estadio Nacional".
¿En qué estadio jugará la Selección de Guatemala?
El titular de la Fedefut confirmó que es poco probable que la Selección vuelva al Estadio Nacional durante 2026, e incluso la espera podría extenderse hasta 2027. "Tendremos que jugar la Liga de Naciones fuera del Estadio Nacional, y posiblemente el inicio de las Eliminatorias también", explicó. Paiz lamentó la falta de comunicación con la CDAG y subrayó que no solo el fútbol se ha visto afectado: "No solo el fútbol sale afectado, los seleccionados de atletismo también han salido afectados".
Ante este panorama, la Federación continúa evaluando opciones. "Seguiremos buscando alternativas para jugar, ya sea en El Trébol y el Pensativo, ya que los jugadores quieren jugar en gramilla natural", afirmó Paiz.
Sobre el estadio Cementos Progreso, indicó que será sede del Premundial Sub-17 y recordó que, actualmente, los únicos escenarios avalados por Concacaf son el Pensativo, El Trébol y el Cementos Progreso, aunque en algunos casos se deben cumplir exigencias adicionales de seguridad solicitadas por Conred, mientras se resuelve el tema legal del Estadio Nacional.