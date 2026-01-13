 ¿Dónde jugará la Selección sin el Estadio Nacional?
Deportes

¿Dónde jugará la Selección de Guatemala sin el Estadio Nacional?

"Seguiremos buscando alternativas para jugar", señaló Gerardo Paiz durante su entrevista con Emisoras Unidas, al ser consultado sobre el abandono de la obra del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Compartir:
La Selección Nacional de Guatemala durante participación en Copa Oro 2025
La Selección Nacional de Guatemala durante participación en Copa Oro 2025 / FOTO: FFG

El ingeniero Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, habló este día vía telefónica en el programa Super Deportivo de Emisoras Unidas sobre la incertidumbre que rodea a la sede de la Selección Nacional, ante el abandono total del proyecto de cambio de pista y césped del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. La falta de avances ha obligado a la Federación a buscar alternativas para albergar los partidos oficiales del combinado guatemalteco.

Durante el último año, Guatemala disputó sus encuentros como local en el estadio Cementos Progreso y en el estadio El Trébol, debido a la indisponibilidad del Doroteo Guamuch. Al respecto, Paiz fue claro al señalar la importancia del escenario nacional: "El Estadio Nacional se siente más fuerte que El Trébol, la presión del público se siente más en el Nacional". Además, reconoció que las decisiones tomadas respondieron a la exigencia de mejores condiciones por parte de los jugadores: "Los jugadores querían mejores condiciones y por eso probamos en el Cementos Progreso y El Trébol, pero estoy seguro que nos hubiera ido mejor en el Estadio Nacional".

Foto embed
Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol será la casa de Selección Nacional - @prarriaza

¿En qué estadio jugará la Selección de Guatemala?

El titular de la Fedefut confirmó que es poco probable que la Selección vuelva al Estadio Nacional durante 2026, e incluso la espera podría extenderse hasta 2027. "Tendremos que jugar la Liga de Naciones fuera del Estadio Nacional, y posiblemente el inicio de las Eliminatorias también", explicó. Paiz lamentó la falta de comunicación con la CDAG y subrayó que no solo el fútbol se ha visto afectado: "No solo el fútbol sale afectado, los seleccionados de atletismo también han salido afectados".

Ante este panorama, la Federación continúa evaluando opciones. "Seguiremos buscando alternativas para jugar, ya sea en El Trébol y el Pensativo, ya que los jugadores quieren jugar en gramilla natural", afirmó Paiz.

Sobre el estadio Cementos Progreso, indicó que será sede del Premundial Sub-17 y recordó que, actualmente, los únicos escenarios avalados por Concacaf son el Pensativo, El Trébol y el Cementos Progreso, aunque en algunos casos se deben cumplir exigencias adicionales de seguridad solicitadas por Conred, mientras se resuelve el tema legal del Estadio Nacional.

En Portada

Capturan a pareja del Smoking, reo fugado de Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a pareja del "Smoking", reo fugado de Fraijanes II

01:07 PM, Ene 13
Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSEt
Nacionales

Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSE

01:18 PM, Ene 13
Gerardo Paiz aclara el nuevo acuerdo contractual con Luis Fernando Tenat
Deportes

Gerardo Paiz aclara el nuevo acuerdo contractual con Luis Fernando Tena

01:53 PM, Ene 13
Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadast
Farándula

Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadas

12:05 PM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos