El Barcelona prepara una demanda contra Florentino Pérez

El FC Barcelona ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, después de que este realizara unas declaraciones en las que, según la entidad azulgrana, puso en duda la legitimidad de varios títulos ligueros conquistados por el club catalán. La decisión fue comunicada este martes por el presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, durante la reunión anual del Senado celebrada en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou.
Durante su intervención ante los senadores del club, Yuste confirmó que el departamento jurídico ya ha completado los preparativos para iniciar el proceso judicial. El dirigente consideró que las palabras de Pérez constituyen un ataque directo a la imagen y al prestigio de la institución. Además, señaló que desde la capital española todavía existe malestar por los éxitos deportivos obtenidos por el conjunto azulgrana en los últimos años. "Una cosa es tener celos y otra tener rabia", afirmó Yuste, quien añadió que "a 600 kilómetros de distancia no han digerido" los triunfos del Barcelona.
Florentino Pérez acusa al Barcelona de "comprar arbitros"
El origen de la polémica se encuentra en una rueda de prensa ofrecida por Florentino Pérez con motivo de las elecciones del Real Madrid. Según Yuste, en aquella comparecencia el presidente madridista sugirió que algunos campeonatos del Barcelona habían estado condicionados por decisiones arbitrales favorables. El dirigente azulgrana no ocultó su malestar y calificó aquel acto como "una rueda de prensa dantesca". Asimismo, aseguró: "Para mí, fue un bochorno. Nos acusó de que las ligas estaban compradas, de que las habíamos ganado gracias a los árbitros, como si los linieres marcasen goles".
El presidente en funciones del Barcelona defendió con firmeza la honorabilidad de la entidad y justificó la decisión de acudir a los tribunales. "Nos veremos en los juzgados. Porque les diré una cosa: el nombre del Barça, este escudo, no lo mancha nadie", manifestó ante los asistentes. Para Yuste, las declaraciones de Pérez representan "la infamia más terrible" utilizada para desacreditar al club y a su afición.
Finalmente, el dirigente transmitió un mensaje de confianza respecto al futuro proceso judicial. Ante los 144 senadores presentes en el acto, aseguró que el Barcelona defenderá su reputación con todos los recursos legales a su alcance. "Confíen en nosotros, porque iremos a por ellos, porque tenemos las de ganar", sentenció Yuste.