Florentino Pérez reelecto presidente del Real Madrid

Florentino Pérez fue reelecto como presidente del Real Madrid para el periodo 2026-2030 tras vencer a su oponente, el empresario Enrique Riquelme en los comicios celebrados este fin de semana.
Pérez confirmó su victoria en las elecciones a la presidencia del Real sobre Enrique Riquelme, con el segundo mejor resultado de la historia, antes de la confirmación de los resultados oficiales de las mismas.
"Hoy es un gran día para el Real Madrid, hemos ganado en todas las mesas electorales y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia, el primero fue en 2004 es extraordinario. Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia", dijo.
El Real Madrid cerró el sábado las urnas a las 20:00 horas locales, tras once horas de votación, y dio inicio al recuento que decidió al ganador de las elecciones a la presidencia del club.
El proceso electoral se desarrolló en 60 mesas instaladas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde las 20:00 horas comenzó el escrutinio que determinó que Florentino Pérez seguirá al frente de la institución madridista.
Enrique Riquelme: "Hoy ha ganado el Real Madrid"
El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme declaró que "hoy ha ganado el Real Madrid" y su candidatura "también", después del cierre de las urnas de las elecciones del club blanco.
"Después de 20 años ha habido una participación histórica. Quiero agradecer a todos los socios que a pesar de las dificultades han ido a votar. Por lo tanto, hoy ha ganado el Real Madrid. Y hoy ha ganado nuestra candidatura también, independientemente del resultado", añadió, en el Autocine de Madrid, donde organizó una jornada con actividades para los socios y donde vivió el final de la jornada electoral.
El presidente del Grupo Cox ejerció su derecho al voto en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas cerca de las 11.00 horas (CEST) y luego declaró que no eran "unas elecciones normales después de veinte años", sino "probablemente el referéndum" sobre la venta del club.
*Información EFE.