Dewinder Bradley marca triplete con Comunicaciones

La noche previa a la conmemoración de los 77 años de vida de Comunicaciones, el goleador guatemalteco, Dewinder Bradley, vivió una de las mejores noches de su vida al convertir un triplete de goles en el triunfo de 4-2 de Comunicaciones sobre Deportivo Malacateco en la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Fue una noche mágica para el goleador nacional, que con el 3-2 en un partido abierto, clavó el definitivo 4-2 y lo hizo dos minutos después de que el estadio Cementos Progreso vivió un show pirotécnico y fiesta en la grada al minuto 77 cuando se celebraron la misma cantidad de años de fundación del "Albo".
Al final del partido, Dewinder Bradley atendió tanto a la televisión nacional como a la prensa institucional, y brindó las siguientes declaraciones.
"La verdad que no estaba tan preocupado por los goles, sino por los resultados del equipo. Gracias a Dios hoy se dan los resultados, y en lo personal logro anotar un hat-trick que me viene muy bien, porque eso me llena de confianza para seguir aportando al equipo", dijo Dewinder Bradley.
Más declaraciones de Dewinder Bradley
El goleador nacional, añadió: "Estoy muy contento, más que todo por el resultado, qué bueno darle una alegría al club que está de aniversario, y a nosotros nos llena de confianza de sacarnos una espinita de no sacar triunfos importantes en casa".
Siguió: "La verdad que era hora de darle esa alegría al club, sabemos que es apenas la cuarta jornada, pero es importante sumar en casa, anotar muchos goles, y eso nos llena de confianza para los partidos que vienen".
Por último, Dewinder Bradley, envío este mensaje a la afición: "Que nos sigan apoyando, que a veces las cosas no van a salir bien, pero siempre nos vamos a entregar al 200 por ciento para que esto funcione y vaya adelante. Lucharemos por los primeros lugares".
Comunicaciones ganó esta noche 4-2 a Deportivo Malacateco en un partido que al cierre del primer tiempo cerró con 5 de los 6 goles anotados.
El "Crema" suma 7 puntos, y queda a dos unidades del Municipal y Deportivo Guastatoya, líder y sublíder, respectivamente; ambos con 9 unidades.
El siguiente duelo de Comunicaciones será la visita a Antigua G. F. C.