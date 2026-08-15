Feria de Jocotenango luce abarrotada de color y alegría

La Feria de Jocotenango 2026 luce sus mejores galas este sábado, 15 de agosto de 2026, porque cientos de guatemaltecos se volcaron a la Avenida Simeón Cañas para disfrutar de la comida, los dulces, los juegos y la convivencia con familiares, amigos y vecinos. En un recorrido por el campo de la feria se pudo observar que varios asistentes disfrutan de juegos como el de lotería, carritos locos y ruedas de Chicago entre otros.
Antes del mediodía, varias guatemaltecas llegaron al área para degustar del ambiente, el almuerzo y el variopinto de entretención que ofrece esta tradición. Comerciantes y trabajadores de los distintos locales consideraron que para esta tarde y noche se espera que cientos visiten el área, que permanecerá abierta al público hasta las 22:00 horas.
El recorrido por la Feria de Jocotenango empieza con mostrando el área de ingreso y egreso del área; inmediatamente después, los visitantes pueden encontrar las ventas de comida típica, donde se resalta el atol de elote, el arroz en leche, las garnachas, las manzanas con miel y les esquites, entre otros. Los pasillos también mantienen la presencia de vendedores de globos, juguetes, diademas, y otros recuerditos.
Los dulces típicos resaltan dentro de los kioscos porque en ellos hay mucho color y sabor. Entre los productos de temporada se pueden encontrar manías, cocadas, canillitas de leche, mazapán y melcochas. Dentro de los pasillos tampoco pueden faltar los pinta caritas, los payasitos y los niños que disfrutan de estas actividades.
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Juegos mecánicos abarrotados en la Feria de Jocotenango
Los puestos de los juegos mecánicos fueron los que más demanda recibieron, porque para acceder a ellos los visitantes tuvieron que hacer grandes filas. Varias personas fueron vistas sonriendo en el gusanito, que hace las veces de montaña rusa, así como en la rueda de Chicago, en los carritos chocones o carritos locos y en el carrusel.
En cuanto a los precios, algunos juegos fueron muy accesibles para los visitantes, en el tiro al blanco, lotería, pesca, lanzamiento de cincos y derribo de botes se pudo escuchar que el precio era de Q10 por juego.
Sin embargo, la afluencia máxima de personas en este lugar se espera que se concrete después de las 19:30 horas, cuando varios feligreses regresen del recorrido procesional patronal, para disfrutar de las atracciones de la feria.