Muere cantante Víctor Coyote tras observar el eclipse solar

La música española está de luto por la muerte de Víctor Coyote, cantante, ilustrador y fundador del grupo Los Coyotes, quien falleció en Segovia a los 68 años. La noticia fue confirmada el jueves 13 de agosto, un día después del eclipse solar que el artista había viajado a observar.
De acuerdo con los reportes difundidos en España, Coyote se trasladó hasta Segovia para contemplar el fenómeno astronómico ocurrido el 12 de agosto. Posteriormente, salió a recorrer la zona en bicicleta y fue localizado sin vida cerca de una carretera.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del músico. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la causa de su muerte, por lo que se mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.
La noticia generó conmoción entre seguidores y personas cercanas al artista, quienes recordaron su trayectoria dentro de la música y otras disciplinas artísticas.
Una trayectoria entre la música y el arte
Víctor Coyote tuvo una destacada carrera como músico y fue reconocido principalmente por su trabajo al frente de Los Coyotes. Entre sus canciones más conocidas se encuentran "Cien guitarras" y "Esta noche me voy a bailar".
Además de la música, desarrolló una importante faceta como ilustrador, dibujante, pintor y diseñador. A lo largo de su trayectoria participó en la creación de carteles, portadas, anuncios y videos musicales, además de publicar un libro.
Su fallecimiento ocurrió de manera inesperada mientras se encontraba en Segovia, hasta donde había viajado para presenciar el eclipse. La investigación deberá determinar qué ocurrió antes de que fuera encontrado sin vida. Mientras tanto, seguidores y colegas han expresado sus condolencias por la partida del artista español.