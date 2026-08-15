Previa amistoso Schalke 04 ante Real Madrid 2026

El Real Madrid afrontará este domingo ante el Schalke 04 su último amistoso de pretemporada con una convocatoria que presenta importantes novedades. El técnico portugués José Mourinho incluyó por primera vez en esta preparación al belga Thibaut Courtois, los franceses Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, el español Marc Cucurella, el inglés Jude Bellingham y el marfileño Yan Diomande, quienes se incorporan después de haber comenzado más tarde los trabajos debido a su participación en el Mundial 2026.
La llegada de este sexteto supone también la salida de varios futbolistas de la cantera que habían tenido protagonismo durante los primeros compromisos. Sergio Mestre, Joan Martínez, Lamini Fati y Rubén Yáñez, presentes en la convocatoria para el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo, no fueron incluidos esta vez. En aquel encuentro, el conjunto blanco se impuso por 0-1 gracias a un gol de Brahim Díaz. Mourinho, además, dejó fuera a Endrick y Aurélien Tchouaméni, ambos con problemas físicos, aunque mantiene su apuesta por jóvenes como el guardameta Illia Voloshyn, el defensa Mario Rivas y los centrocampistas Jorge Cestero y Alexis Ciria.
Real Madrid ultima los últimos detalles de la pretemporada
El duelo en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen podría marcar, por tanto, los primeros minutos de Konaté, Cucurella y Yan Diomande con la camiseta del Real Madrid, mientras que Courtois, Mbappé y Bellingham tendrán la oportunidad de estrenarse en esta pretemporada. La convocatoria también cuenta con nombres importantes como Vinícius Jr., Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras, en un partido que servirá a Mourinho para seguir afinando detalles antes del inicio oficial de la campaña.
El encuentro tendrá además un significado especial para el Schalke 04, que aprovechará la visita del conjunto madridista para celebrar el vigésimo quinto aniversario de su estadio. Será igualmente el último ensayo de pretemporada para ambos equipos. Desde el conjunto alemán, su entrenador, Miron Muslic, calificó como un "privilegio" la posibilidad de recibir al Real Madrid en una jornada especial para la entidad.