 Insivumeh reporta temblor de 4.1 grados en el Pacífico
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Insivumeh reporta temblor de 4.1 grados en el Pacífico

El departamento de sismología del Insivumeh reportó que el sismo ocurrió a las 7:32 horas de este sábado.

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Foto: archivo.
Autoridades confirmaron que el temblor fue de 4.1 grados. / FOTO: Archivo.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó este sábado, 15 de agosto de 2026, que un temblor se hizo sentir a las 7:32:49 horas en el territorio nacional. Según los detalles del ente científico, el epicentro del sismo se ubicó dentro del Océano Pacífico, sin que se reportaran daños o alarma por el fenómeno.

Previo al reporte de este fenómeno, el Insivumeh había destacado que en las últimas 24 horas se habían registrado 26 sismos en todo el territorio nacional, aunque ninguno había sido declarado como sensible.

Previo al temblor de esta mañana, la entidad también había indicado que en lo que va del 2026, año en curso, se habían reportado un total de 5 mil 107 sismo registrados, de los que 128 han sido reportado como sensibles, alertando a algunos guatemaltecos en el territorio nacional.

Cabe destacar que el pasado viernes, 17 de julio de 2026, se registró el temblor con mayor magnitud en lo que va del año, porque según una medición de las autoridades, un sismo de 7.4 afectó el territorio nacional generando alarma entre los guatemaltecos. Sin embargo, en este sismo no se reportaron daños materiales o personales, pero el fenómeno desató una serie de movimientos mar adentro, en el océano Pacífico.

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¿Qué hacer en caso de temblor?

En su portal oficial, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y la interacción de placas tectónicas.

Las autoridades recomendaron que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos.

"La preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia", aseguró Conred.

"Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro. Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr, ni empujar", solicitaron.

"Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", agregaron las autoridades.

"La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, en coordinación con el INSIVUMEH y las instituciones que integran el Sistema CONRED, mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país", explicaron.

Finalmente invitaron a la población a "informarse a través de los canales oficiales, reportar cualquier situación de emergencia al 119 y fortalecer la cultura de prevención, recordando que estar preparados puede hacer la diferencia cuando ocurre un sismo".

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Detalles de la secuencia sísmica que se presenta en el país tras el sismo de magnitud 7.4, registrado el 17 de julio de 2026 en Guatemala. - Insivumeh

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