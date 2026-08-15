Bomberos Voluntarios celebran desfile por aniversario HOY

Desde el Parque de Jocotenango, antes conocido como Parque Morazán, se inició el magno desfile del 75 aniversario de los Bomberos Voluntarios en la Ciudad de Guatemala. Los organizadores informaron que el recorrido concluirá frente a la estación central de este Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la zona 3 de la capital.
El recorrido se inició a las 8:00 horas ante la mirada de cientos de guatemaltecos y familiares que acudieron a ver los distintos pelotones que integran la actividad. En el desfile también se exhiben distintas unidades móviles como camiones contra incendios, ambulancias y otros equipos del qué hacer de los rescatistas.
El recorrido del magno desfile de los Bomberos Voluntarios tiene como columna principal la 6a. avenida de las zonas 2 y 1, para pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura. Rescatistas de distintas compañías participan en el evento donde se hace gala de la disciplina, honor y vocación de los rescatistas.
Durante el recorrido, los Bomberos Voluntarios también hicieron gala de sus habilidades para el rescate y recuperación en casos de desastres naturales, accidentes y otros sucesos en la vida de los guatemaltecos. El pelotón incluyó el recorrido de niños bombero, quienes desde temprana edad se preparan con vocación, honor y disciplina.
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Bomberos Voluntarios siguen los pasos de Jesús
Víctor Gómez, voz oficial de los Bomberos Voluntarios, resaltó que en el desfile participaron diferentes divisiones del cuerpo de rescate, entre los que destacó la unidad de Hombre Rana, Salvavidas, Rescate Acuático y personal de rescate en estructuras colapsadas, paracaidismo, rescate aéreo y los escuadrones de hombres y damas gastadores, así como los abandonados y representantes de diferentes especialidades.
El comunicador añadió que dentro de la parte principal participaron los mayores y oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, entre los que hay rescatistas con más de 25 años de servicio a Guatemala.
Cabe destacar que en el comienzo del desfile, los rescatistas portaron una pancarta en la que destacaron el lema "Siguiendo los pasos de Jesús".
Con información e imágenes del fotoperiodista Omar Solís de Emisoras Unidas Digital.