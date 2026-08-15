El 'Cuti' Romero ficha con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid hizo oficial este sábado el fichaje del defensa argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, quien llega procedente del Tottenham y firma un contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. El central, de 28 años, se convierte así en una de las principales incorporaciones del conjunto rojiblanco para el nuevo curso y queda a disposición de Diego Simeone, quien contará con el internacional argentino para reforzar su defensa.
Después del principio de acuerdo entre ambos clubes, Romero viajó el jueves a Madrid, donde el viernes superó el reconocimiento médico y posteriormente formalizó su vínculo con el Atlético. El club destacó sus principales virtudes como futbolista al describirlo como un "experimentado central diestro de 28 años de edad", además de resaltar que es "muy físico, rápido en la anticipación y expeditivo en el corte, con mucha jerarquía y liderazgo sobre el terreno de juego". La operación, que ronda los 40 millones de euros, se concreta después de que el Atlético ya hubiera intentado ficharlo el verano pasado, cuando las pretensiones económicas del Tottenham hicieron inviable el traspaso.
Las primeras impresiones del 'Cuti' Romero
Romero llega al Metropolitano respaldado por una importante trayectoria internacional. Campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y finalista en el Mundial de 2026, suma 58 partidos y cuatro goles con la Albiceleste desde su debut en 2021. A nivel de clubes, disputó 156 encuentros durante sus cuatro temporadas con el Tottenham, que en 2022 pagó 52 millones de euros por su fichaje al Atalanta. Antes de consolidarse en Europa, pasó por el Genoa y se formó en Belgrano, mientras que sus derechos también pertenecieron a la Juventus, aunque no llegó a disputar partidos con el conjunto italiano.
En el Atlético se reencontrará con varios compañeros de la selección argentina, entre ellos el guardameta Juan Musso, el extremo Giuliano Simeone y el delantero Julián Alvarez. Su llegada supone el cuarto fichaje rojiblanco para la nueva temporada, después de Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang In Lee. Al mismo tiempo, el club ha realizado varios movimientos de salida, entre ellos los de Clement Lenglet al Benfica, Nahuel Molina a la Roma, Thiago Almada a River Plate y Antoine Griezmann al Orlando City, mientras espera la confirmación del traspaso de Matteo Ruggeri al Aston Villa.
En sus primeras palabras como jugador del Atlético, Romero dejó claro que llega con grandes expectativas y dispuesto a asumir el desafío. "Estoy muy contento y muy feliz de llegar a este enorme club. Vengo con la misma mentalidad de siempre; tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club y sé que la única manera es logrando algo. Vengo con esa mentalidad y voy a dar todo hasta el último día para conseguirlo", afirmó.
El argentino aseguró además que encaja con la filosofía rojiblanca "a la perfección" por su "forma de jugar" y destacó la presencia de varios compatriotas. "Me voy a entregar al máximo. No tengo duda. Al final, el fútbol puede salir bien o mal, pero sé que voy a estar comprometido al cien por cien con este escudo y esta camiseta", prometió. Ahora, el ‘Cuti’ ya espera el momento de debutar: "Va a ser increíble, no veo la hora de vestir la camiseta, de jugar y sé que va a ser algo fantástico para mí porque hace tiempo que quiero estar acá".