 Atlético responde con ironía al comunicado del Real Madrid
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Atlético responde con ironía al interés del Real Madrid por Julián Álvarez

A través de un comunicado, el Atlético negó haber estudiado la oferta por Julián Álvarez y aseguró que "el Real Madrid les hace reír más que el Barcelona".

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Derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la temporada 2025/26 - EFE
Derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la temporada 2025/26 / FOTO: Agencia EFE
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La tensión entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid volvió a trasladarse a los canales oficiales de comunicación de ambos clubes tras la sorpresiva oferta presentada por la entidad merengue por Julián Álvarez. El conjunto blanco anunció este martes una propuesta de 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino, una cifra que fue rechazada de inmediato por la directiva rojiblanca, que se remitió a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 500 millones de euros.

En un comunicado institucional, el Atlético de Madrid aseguró haber recibido la propuesta del Real Madrid, aunque dejó claro que no existe intención alguna de negociar la salida de una de sus principales figuras. El club colchonero respondió oficialmente señalando que cualquier posibilidad de transferencia pasa exclusivamente por el pago íntegro de la cláusula establecida en el contrato del atacante argentino, considerado una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone.

El Atlético "carga" contra el Real Madrid

Sin embargo, la respuesta más llamativa llegó poco después a través de un segundo comunicado cargado de ironía y sarcasmo, una fórmula que el Atlético ha utilizado en varias ocasiones para responder a sus rivales. En el texto, la entidad madrileña negó haber estudiado o valorado la propuesta y rechazó haber agradecido la oferta, como había afirmado el Real Madrid en su comunicado inicial. Además, aprovechó la ocasión para lanzar una burla tanto al club blanco como al FC Barcelona, asegurando que sus vecinos les hacen reír incluso más que el conjunto azulgrana.

El mensaje concluyó con una referencia a la cantera rojiblanca, donde el Atlético acusó en tono irónico al Real Madrid de "robar" jugadores de su Academia, aprovechando para enviar una indirecta a la nueva directiva merengue.

El episodio añade un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre ambos clubes y confirma la firme postura del Atlético respecto al futuro de Julián Álvarez, cuyo nombre también ha sido vinculado recientemente con el FC Barcelona en medio de diversos rumores de mercado.

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