Real Madrid realizó una oferta por Julián Álvarez

El Real Madrid ha dado un paso inesperado en el mercado de fichajes al presentar una oferta formal de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez. La propuesta fue aprobada por la Junta Directiva del conjunto blanco y posteriormente comunicada de manera oficial a través de un comunicado emitido por la entidad madrileña.
Sin embargo, el Atlético de Madrid rechazó la oferta tras analizarla internamente. Según explicó el Real Madrid en su comunicado, la directiva rojiblanca agradeció el interés mostrado por el jugador, destacando las buenas relaciones institucionales entre ambos clubes, pero dejó claro que cualquier negociación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el contrato del futbolista. En ese sentido, el Atlético se remitió a la cláusula de rescisión de Julián Álvarez, fijada en 500 millones de euros.
Real Madrid busca reforzarse para la próxima temporada
La negativa del conjunto colchonero refleja la importancia que tiene el atacante argentino dentro del proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone. Julián Álvarez, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2030, es considerado una de las principales figuras del equipo y una pieza clave para el presente y futuro de la institución.
Fuentes cercanas al club señalan que el Atlético podría escuchar propuestas de entidades con gran capacidad económica, como el Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich, aunque la postura frente al interés del Real Madrid ha sido firme.
El nombre del campeón del mundo con Argentina también ha despertado el interés de otros gigantes europeos. Entre ellos figura el Barcelona, que en los últimos meses ha seguido de cerca la situación del delantero con vistas a una posible incorporación. No obstante, el Atlético de Madrid mantiene su intención de retener a una de sus máximas estrellas, mientras el mercado continúa atento a cualquier nuevo movimiento relacionado con el futuro de Julián Álvarez.