Resultado Guastatoya vs. Municipal, fecha 4, Apertura 2026

El líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, el Municipal del técnico nicaragüense Mario Acevedo, visitó esta tarde el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya para medirse al "Pecho Amarillo", club que lo tiene a cargo técnica y tácticamente el uruguayo Martín "Tato" García. Al final, hubo triunfo local 1-0 gracias al gol de Bryan Lemus.
Era un duelo clavo por el liderato del campeonato. Los "Rojos" iban invictos y con puntuación perfecta tras las primeras tres fechas de la competición, por su parte, el "Pecho Amarillo" tenía 6 unidades, producto de sus dos triunfos. El conjunto Guastatoya sumaba una derrota.
Una de las novedades fue la titularidad de Braulio Linares en la portería tras la ausencia en los dos últimos juegos (Marquense y Cobán Imperial). Solo había sido titular en el arranque del campeonato cuando los "Rojos" vencieron a Mixco de local 2-0.
Por su parte, Kenderson Navarro, no fue parte de la delegación que se desplazó a Guastatoya, y por ende el segundo portero de los "Mimados de la Afición" era David Aldana.
Tres situaciones importantes tuvo la primera parte. La primera, una pelota al palo de John Ménedez en apenas 3 minutos de juego. Segundo, la tarjeta de Municipal para que el árbitro Walter López revisara una jugada de potencial penal a través del Football Video Support (FVS), pero tras la revisión respectiva, el réferi consideró que la mano de - no era sancionable. Esa jugada generó inconformidad para el cuerpo técnico visitante. Tercero, un remate de Cristian Hernández en soledad, pero que fue interceptada por el portero Rubén Escobar al 45.
Victoria de Guastatoya
Para la segunda mitad, Guastatoya mostró un poco de mejoría, pero sus ataques eran estériles y dejaban un duelo sin mayor peligro para el portero Braulio Linares.
El tiempo se consumía y ni Municipal ni Guastatoya podían abrir el marcador. Y así, el partido llegó a su recta final, haciendo que esos últimos minutos fueran de una labor titánica en temas de concentración a modo de no fallar y entregar el partido al rival.
Y justamente eso pasó. Municipal se desconcentró y Bryan Lemus marcó un gol a los 75 que terminó por darle el triunfo al equipo de casa.
Municipal perdió el paso perfecto que traía en el Apertura 2026, perdió el invicto, y podrí perder el liderato, el cual puede ser ganado por San Pedro este domingo.
La siguiente fecha para los del "Pecho Amarillo" y los "Rojos" será visitando a Mixco y recibiendo a Xelajú, respectivamente.
Cuarta fecha del Apertura 2026
- Cobán Imperial 3-2 Mixco: Byron Leal, Brian Calabrese y Blady Aldana / Yonatán Pozuelos y Cristian Jiménez
- Guastatoya 1-0 Municipal: Bryan Lemus
- Comunicaciones vs. Malacateco: sábado 15 a las 19:00 horas
- San Pedro vs. Aurora: domingo 16 a las 15:00 horas
- Suchitepéquez vs. Marquense: domingo 16 a las 17:00 horas
- Xelajú vs. Antigua: miércoles 23 de septiembre a las 20:00 horas.