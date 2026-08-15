 Video: Tráiler se queda sin frenos en bajada de Villalobos
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Video: Tráiler se queda sin frenos en el descenso de Villalobos

El conductor de la unidad de transporte pesado perdió el control y terminó encunetado en la bajada de Villalobos.

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La unidad de transporte quedó fuera de la carretera tras el percance., Captura de pantalla.
La unidad de transporte quedó fuera de la carretera tras el percance. / FOTO: Captura de pantalla.
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Un tráiler terminó empotrado y fuera de la vía en el descenso de Villalobos durante la tarde de este sábado, 15 de agosto de 2026, reportó la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva. Dalia Santos, vocera de esa instancia, informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 12.5 de la carretera al Pacífico, aproximadamente.

Asimismo, reportó que el chofer admitió haber perdido el sistema de frenos, por lo que terminó saliéndose de la carretera. Las autoridades indicaron que afortunadamente no hay personas heridas en el accidente de tránsito.

Santos relató que el accidente ocurrió en el descenso de Villalobos, cerca de un puente donde esta semana se reportó que otro accidente de tránsito en el que un vehículo similar terminó volcado.

El video compartido por las autoridades de tránsito muestra al cabezal de color blanco a un lado de la carretera, cargando un furgón de grandes dimensiones. Junto al transporte pesado permanece el conductor de la unidad, quien relató como perdió los frenos del vehículo.

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Fuerte carga hacia el sur en la Villalobos

De forma adicional, las autoridades reportaron que en la ruta al Pacífico, con sentido hacia el sur, se reporta fuerte carga vehicular. Sin embargo, el accidente de la bajada de Villalobos no causa atascos, porque el automotor quedó varado a un costado de la cinta asfáltica.

En contraste, la misma ruta reportada con el accidente vial, pero en sentido norte no reporta complicaciones viales, por lo que las autoridades viales hicieron un llamado a los conductores para que moderen la velocidad, evitando accidentes en la carretera.

Pese a que la unidad de transporte pesado perdió los frenos, en el lugar no fue necesaria la presencia de ambulancias o cuerpos de rescate. Sin embargo, no se descartó la llegada de las autoridades al lugar para establecer responsabilidades penales.

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La unidad de transporte quedó fuera de la carretera tras el percance. - Captura de pantalla.

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