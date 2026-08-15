 Alavés debuta con pie derecho en LaLiga
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Alavés debuta con pie derecho en LaLiga

Conoce los detalles del primer partido que marcó el inicio de la temporada 2026-2027 de la liga española.

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El defensa argentino del Alavés Nahuel Tenaglia celebra su gol durante la primera jornada de LaLiga
El defensa argentino del Alavés Nahuel Tenaglia celebra su gol durante la primera jornada de LaLiga / FOTO: EFE
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El Deportivo Alavés se aprovechó este sábado de la inferioridad del Getafe, con diez toda la segunda mitad, para empezar con buen pie (3-0) en LaLiga EA Sports.

Tras una primera mitad cargada de faltas en los dos lados del campo, los locales aprovecharon la expulsión de Kiko Femenía.

Les costó anotar el primero, pero cuando Nahuel Tenaglia lo consiguió de cabeza en el minuto 73 y cuando el conjunto azulón se lanzó a por el Getafe en la recta final, dos obras de arte de Mariano Díaz y Mikel Rodríguez, pusieron el broche a la fiesta de Mendizorroza.

Los albiazules entraron con iniciativa, pero sin contar con su centro del campo y con balones largos ante un Getafe bajo mínimos, que aprovechó cada rendija que tenía para acercarse a los dominios de Antonio Sivera y del argentino Nahuel Tenaglia, que apareció en las mejores ocasiones visitantes.

La primera media hora fue prácticamente un monólogo local, aunque apenas hubo ocasiones para ninguno de los dos equipos.

Los de Bordalás dieron buena cuenta de su personalidad sin balón y evitaron cualquier intento albiazul de crear peligro cerca de David Soria.

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Kiko Femenía expulsado al minuto 42 - EFE

Tiempo de goles

La segunda parte comenzó con dos muy buenas intervenciones consecutivas de David Soria, que evitó que el Alavés se adelantara en superioridad numérica.

El Getafe cambió su dibujo con diez futbolistas en intentó aprovechar lo poco que tuvo.

La insistencia del Alavés tuvo su premio. En un intento de salida del Getafe apareció Nahuel Tenaglia para recuperar el balón, sumarse al ataque y acabar la jugada con remate picado de cabeza a pase de Mariano Díaz, muy activo desde su entrada.

El Getafe intentó aprovechar el balón parado y su referencia, Enes Ünal, para lograr la igualada, pero aunque el turco tuvo la ocasión, no pudo conectar bien con el balón.

A pesar del 1-0, los de Alavés no renunciaron y Mikel Rodríguez pudo sentenciar en la recta final, pero falló en el mano a mano con David Soria.

Con el Getafe volcado, Mariano Díaz se inventó una obra de arte por una escuadra en el minuto 92 y en el 94 Mikel Rodríguez se estrenó en Liga con otro tanto.

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El delantero del Alavés Mariano Díaz celebra tras conseguir el 2-0 durante la primera jornada de LaLiga - EFE

*Información EFE.

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