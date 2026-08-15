 Hernán Medford llena de elogios a Amarini Villatoro
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Hernán Medford llena de elogios a Amarini Villatoro

Hernán Medford elogió a Amarini Villatoro y aseguró que “es el mejor técnico de Guatemala”, previo al duelo entre Saprissa y Cartaginés por el Apertura 2026 en Costa Rica.

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Saludo entre Hernán Medford y Amarini Villatoro en un Xelajú vs. Marquense - Liga Bantrab
Saludo entre Hernán Medford y Amarini Villatoro en un Xelajú vs. Marquense / FOTO: Liga Bantrab
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El Estadio Ricardo Saprissa será escenario este sábado 15 de agosto, a partir de las 20:00 horas, del duelo entre el Saprissa de Hernán Medford y el Cartaginés dirigido por Amarini Villatoro, correspondiente a la cuarta jornada del Apertura 2026. Sin embargo, antes de que ambos equipos se enfrenten en la cancha, sus respectivos entrenadores protagonizaron un intercambio de elogios que dejó en evidencia el respeto y la admiración que existe entre ambos estrategas.

En conferencia de prensa, Medford no dudó en destacar el trabajo realizado por Villatoro y lo colocó en lo más alto entre los entrenadores guatemaltecos. "Yo no lo miro si ha evolucionado o no. Para mí es el mejor técnico de Guatemala (Amarini Villatoro), viene aquí y demuestra cosas buenas. Él lo ha demostrado. Es un respeto hacia él, lo ha hecho bien. Todavía más nos preocupa el partido de mañana. Yo lo considero el mejor técnico de Guatemala", manifestó el estratega del Saprissa.

Amarini Villatoro responde a los elogios de Hernán Medford

Los elogios de Medford no pasaron desapercibidos para Villatoro, quien respondió con la misma admiración durante la conferencia de prensa del conjunto blanquiazul. El técnico guatemalteco resaltó la trayectoria de su colega, tanto en Costa Rica como en el ámbito de Concacaf. "Qué eso venga de Hernán, por que lo que ha sido, no solo en Costa Rica, sino a nivel Concacaf como entrenador y jugador es bueno. Él es un ganador; la admiración es mutua, es un técnico que ha ganado mucho, ha ganado acá, en Guatemala, en Honduras; hay que agradecerle sus palabras y lo que me responsabiliza para seguir haciendo las cosas bien", expresó.

De esta manera, el enfrentamiento entre Saprissa y Cartaginés tendrá un ingrediente especial desde los banquillos, con dos técnicos que han construido una relación de respeto a partir de sus respectivas trayectorias. Ahora, los elogios quedarán a un lado cuando ruede el balón en el Ricardo Saprissa, donde Medford y Villatoro buscarán demostrar en la cancha cuál de sus equipos logra imponerse en una nueva jornada del Apertura 2026.

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Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica - Cartaginés

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