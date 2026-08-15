Ferran Torres fue presentado con el Paris Saint-Germain

Ferran Torres ya es oficialmente nuevo jugador del París Saint-Germain. El internacional español, protagonista con la selección española al marcar el gol que le dio el título a la Roja en el Mundial 2026, dejó el FC Barcelona para incorporarse al conjunto francés, con el que firmó un contrato por cinco temporadas, hasta 2030, y lucirá el dorsal número 9.
El acuerdo entre el PSG y el Barcelona fue anunciado oficialmente este sábado, confirmando la llegada del atacante valenciano al equipo dirigido por Luis Enrique Martínez. El técnico español conoce bien a Torres, pues durante su etapa como seleccionador nacional le concedió su primera oportunidad con la absoluta en 2020, en un partido de la Liga de Naciones frente a Alemania. Ahora, ambos volverán a trabajar juntos en París, en un proyecto que el futbolista considera especialmente ambicioso.
Ferran Torres dejó frases picantes en su presentación
Durante su presentación, Torres se mostró agradecido por la confianza recibida, aunque algunas de sus palabras también fueron interpretadas como indirectas hacia su antiguo club. "Estoy realmente muy feliz y muy ilusionado con la idea de sumarme a este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso al que quiero aportar mi granito de arena, con mucha humildad. También quiero dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y a Luis Enrique por la confianza que han depositado en mí. Tengo muchísimas ganas de debutar junto a mis nuevos compañeros", afirmó.
El delantero valenciano insistió en la ambición que encontró en París y dejó claro que pretende responder a las expectativas. "Ahora, estoy en un equipo ambicioso, y tengo que estar a la altura, ayudar a mis compañeros todo lo posible e intentar también dar muchas alegrías a estos increíbles aficionados", expresó.
Sobre sus nuevos compañeros, añadió: "Es un equipo muy consolidado, que cuenta con excelentes jugadores de los que también vengo a aprender. Son futbolistas que no han dejado de demostrar su talento y su nivel. Espero poder marcar muchos goles y dar muchas asistencias".
Finalmente, Torres resumió sus objetivos con el PSG: "Volver a ganar todos los títulos posibles, hacer felices a los parisinos, marcar muchos goles, dar muchas asistencias y, sobre todo, continuar por esta senda de victorias".