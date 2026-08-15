Revelan detalles de la muerta de ciclista en Portugal

La Vuelta a Portugal quedó marcada por una tragedia este viernes, cuando el británico Finlay Tarling, de apenas 19 años y perteneciente al NSN Development Team, falleció durante la octava etapa de la competencia. La organización confirmó el deceso después de un grave accidente ocurrido mientras se desarrollaba el recorrido. El hecho generó consternación entre los participantes y obligó a suspender la jornada cuando restaban aproximadamente 20 kilómetros para la meta.
Con el paso de las horas trascendieron nuevos detalles sobre lo ocurrido. La cadena portuguesa RTP, encargada de transmitir la carrera, informó que Tarling habría sufrido una colisión frontal con un vehículo ajeno a la competición que circulaba en sentido contrario. La Guardia Nacional Republicana de Portugal confirmó que ya investiga las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes.
Luto en la Vuelta a Portugal
Como consecuencia de la tragedia, los organizadores decidieron dar por terminada la etapa antes de completar el recorrido y suspendieron también la ceremonia de premiación como muestra de respeto y duelo. La incertidumbre se mantuvo durante varias horas, hasta que el NSN Development Team confirmó este sábado que abandonará la Vuelta a Portugal tras la muerte de uno de sus corredores. La decisión refleja el profundo impacto que el fallecimiento provocó dentro de la estructura deportiva.
El NSN Cycling Team, conjunto principal del proyecto con sede en Suiza, explicó que continuará compitiendo en la Vuelta a la República Checa y en la Arctic Race de Noruega, contando con el respaldo de los padres de Tarling. El equipo, anteriormente conocido como Israel Cycling Academy y patrocinado por la empresa deportiva y de entretenimiento del exfutbolista español Andrés Iniesta, aseguró que recordará al joven ciclista en cada carrera. "Seguiremos llevando a Fin en nuestros corazones", expresó la escuadra, que agradeció las muestras de apoyo recibidas por la comunidad ciclista tras una pérdida que ha conmocionado al deporte.