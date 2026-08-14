VIDEO. Captan fatal accidente en Ciudad Quetzal

La tarde de este viernes 14 de agosto, un vehículo chocó contra varios locales comerciales en el bulevar principal de Ciudad Quetzal, causando la muerte de una mujer, reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Por causas que se ignoran el conductor de un vehículo tipo sedan se empotró contra varios locales del sector.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Quetzal brindaron atención pre-hospitalaria a cuatro personas heridas y posteriormente las trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Así mismo en el lugar quedó una mujer fallecida por múltiples traumas por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes.
Las cámaras de vigilancia del sector captaron el momento en el que el conductor pierde el control y arrolla a dos personas que caminaban en el área, así mismo impacta contra una mujer que se encontraba en una locales comerciales, y finalmente alcanza a una mujer de edad avanzada, quien fue impactada por el vehículo.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscales para esclarecer el motivo del accidente de tránsito.