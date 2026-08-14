 ¿Qué provocó las vibraciones en zona 16? Insivumeh realiza evaluaciones
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¿Qué provocó las vibraciones en zona 16? Insivumeh realiza evaluaciones

Las autoridades brindaron detalles de los estudios y adelantaron que las vibraciones no estarían relacionadas con una falla geológica.

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Autoridades del Insivumeh y la Conred brindan detalles sobre las vibraciones reportadas en la zona 16 capitalina., Conred
Autoridades del Insivumeh y la Conred brindan detalles sobre las vibraciones reportadas en la zona 16 capitalina. / FOTO: Conred
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este viernes, 14 de agosto, sobre vibraciones percibidas en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala y confirmó que el personal técnico ya se trasladó al lugar para hacer las evaluaciones correspondientes.

La entidad detalló que los movimientos fueron registrados por los instrumentos de la Red Sismológica Nacional del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Sin embargo, luego del análisis realizado por especialistas, se determinó que el fenómeno no puede asociarse a un sismo de origen tectónico, por lo que no estaría relacionado con una falla geológica.

Las autoridades emitieron un comunicado en el cual informaron que, tomando en cuenta esta evaluación, no se emitió un boletín sísmico ni se realizó un reporte mediante la aplicación oficial.

Piden informarse por fuentes oficiales

La Conred recomendó a la población mantener la calma, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores. Como medida preventiva, recordó la importancia de mantener preparada la Mochila de las 72 Horas, activar el Plan Familiar de Respuesta y realizar una autoevaluación ante cualquier condición de riesgo.

La institución reiteró que, ante una situación de riesgo, emergencia o desastre, la población puede activar el Sistema Conred comunicándose a la línea 119.

Las autoridades indicaron que continuarán con las evaluaciones para determinar las características de las vibraciones registradas en el sector.

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