 Autoridades de CDAG siguen sin acudir a citas de José Chic
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Autoridades de CDAG no acuden a citación con diputado José Chic

El parlamentario José Chic lanzará una nueva citación antes de interponer los recursos legales correspondientes.

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Diputado Orlando Blanco estuvo inspeccionando los trabajos en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores
Diputado Orlando Blanco estuvo inspeccionando los trabajos en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores l / FOTO: Alex Meoño
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En el marco de la fiscalización que realiza el diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, sobre los trabajos de remodelación del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, nuevamente recibió la negativa por parte de las autoridades deportivas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

Por segundo día en esta semana, las autoridades de la CDAG no asistieron a la citación con el diputado José Chic, quien había agendado reunión con Francisco Ardón, presidente de la Confederación, y a Luis Madrid, gerente de la misma institución.  

La primera cita de la semana había sido extendida para el martes 11 de agosto, pero como respuesta se dijo que ya se tenían compromisos adquiridos por las autoridades deportivas y por esa razón no asistirían. Ante la negativa, José Chic los volvió a citar para este viernes 14 de agosto, pero la respuesta fue idéntica.

Remodelación del Estadio Nacional: ¿qué avances reportan las autoridades?

La Comisión de Deportes del Congreso convocó a autoridades de la CDAG y la CGC para conocer el estado actual del proyecto de modernización del estadio nacional.

La intención del parlamentario guatemalteco, quien es parte de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, es aclarecer todo lo relacionado al pago por más de 73 millones de quetzales que le fue desembolsada a la empresa a quien se le había dado la tarea de la remodelación de la máxima instalación deportiva del país, misma que tuvo una serie de inconvenientes y que terminó siendo demandada ante el Estado.

Con esta nueva negativa de las autoridades de la CDAG, el legislador aseguró que se les volverá a citar la próxima semana, y de no asistir se interpondrán los recursos legales correspondientes.

Se retomarán los trabajos de remozamiento del Estadio Nacional

Tras meses de abandono, la CDAG anunció que los trabajos en el Doroteo Guamuch Flores se reanudarán en el segundo trimestre de este año, con finalización prevista para finales de 2027.

Proceso de fiscalización

Mediante sus redes sociales, el congresista José Chic ha estado muy activo dándole seguimiento al tema del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. En uno de sus últimos videos, el profesional expresó: "Mientras que en los países de Centroamérica están construyendo infraestructura deportiva, en Guatemala ni si quiera sabemos que pasó con los 73 millones de quetzales que ya pagó la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala".

José Chic añadió: "Vamos a seguir fiscalizando y accionando para que Guatemala cuente con el estadio, porque ese es un patrimonio del país". A dichas palabras, le siguió una serie de fotografías comparativas con las obras de infraestructura a nivel centroamericano y las condiciones en las cuales quedó el estadio guatemalteco.

@josechic89

A nosotros nos toca ver cómo otros países construyen estadios modernos, mientras el nuestro se cae a pedazos. 🏟️🪨 Por eso sigo fiscalizando. El Doroteo Guamuch Flores es patrimonio deportivo de todos los guatemaltecos. #ChicFiscaliza #CDAG #estadioguatemala

♬ sonido original - José Chic

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas.

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