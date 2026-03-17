Se retomarán los trabajos de remozamiento del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores como parte de un convenio de cooperación entre la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) orientado a modernizar la infraestructura deportiva en Guatemala. El proyecto se centra en adecuar el recinto a estándares internacionales, priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Las intervenciones previstas abarcan múltiples áreas del estadio. Entre los trabajos principales figura la rehabilitación total de la pista de atletismo conforme a parámetros técnicos internacionales, así como la modernización del campo de fútbol mediante la instalación de gramilla híbrida y un sistema de riego tecnificado. Estas acciones buscan optimizar las condiciones para la práctica deportiva de alto rendimiento.
¿Cuándo se podrá usar el Estadio Doroteo Guamuch Flores?
El plan también contempla la renovación e instalación de butacas en el graderío, con el objetivo de mejorar las condiciones para los espectadores. A ello se suma la actualización del sistema de iluminación, que será sustituido por tecnología LED de categoría internacional, incluyendo la adecuación de postes y luminarias para cumplir con los requisitos exigidos en competiciones oficiales.
Otro de los componentes del proyecto es la adquisición de maquinaria especializada destinada al mantenimiento del terreno de juego, lo que permitirá una gestión más eficiente del césped a mediano y largo plazo. De forma complementaria, se implementarán medidas relacionadas con la gestión ambiental, la seguridad ocupacional y la reducción de riesgos, incluyendo señalización dentro del recinto.
El cronograma establece que las obras iniciarán durante el segundo trimestre de 2026 y se extenderán hasta finales de 2027. El desarrollo del proyecto seguirá un esquema técnico-administrativo basado en estándares internacionales, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos y del marco legal vigente.
En cuanto a la ejecución, el proceso involucra a entidades del ámbito deportivo nacional en coordinación con un organismo internacional, bajo un modelo que promueve la supervisión técnica y la participación institucional. Es importante recordar que la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores no se entregó en la fecha prevista debido a la rescisión del contrato con la Constructora y Distribuidora Bremar, empresa responsable de la obra, tras incumplimientos y un avance de apenas el 30%. Los trabajos, que debían finalizar el 6 de diciembre de 2025, presentaban meses de retraso.