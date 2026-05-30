 Balance provisional que han dejado los festejos del PSG
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Conoce el balance provisional que han dejado los festejos del PSG

Los festejos del bicampeonato del PSG también han dejado por el momento un policía herido.

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Festejos de la afición del PSG tras el bicampeonato de Champions League
Festejos de la afición del PSG tras el bicampeonato de Champions League / FOTO: EFE
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Al menos 131 personas ha sido arrestadas, de las que 45 quedaron detenidas en comisaría, y un policía ha resultado herido en París por el lanzamiento de fuegos artificiales durante las celebraciones de la segunda Liga de Campeones del PSG, informaron las autoridades en un balance aún provisional.

En su último boletín, la Prefectura de Policía cifró en 20 mil los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para seguir la final entre el PSG y el Arsenal.

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, hubo graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

Las voces de los campeones de Champions League

“Ahora estamos también nosotros junto al Real Madrid”, destacó Fabián Ruiz tras el segundo título consecutivo del PSG en la Champions League.

Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades francesas han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se han desplegado en todo el país 22 mil policías y gendarmes, de los que 8 mil estuvieron en París y en su área metropolitana.

Este año, los disturbios se han centrado de nuevo en los Campos Elíseos y aledaños, pero también se produjeron cerca del Parque de los Príncipes -el estadio del PSG- y en la plaza de la République.

Hubo además un intento de invasión por parte de unas 150 personas en el estadio parisino (suroeste de la ciudad). Las fuerzas de seguridad también abortaron un intento de ataque a una comisaría de policía del distrito VIII.

Luis Enrique entre los técnicos más ganadores de Champions

Con su tercera Liga de Campeones, Luis Enrique ingresó en el selecto grupo de técnicos con tres coronas europeas, aún por detrás de las cinco de Ancelotti.

Recepción al PSG en el Palacio del Elíseo

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este domingo a los jugadores del PSG y a su equipo técnico liderado por Luis Enrique, flamantes campeones de la Champions -la segunda que logran de manera consecutiva- al imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal en la final de Budapest.

En un comunicado, el Elíseo informó de que el equipo llegará al Elíseo a las 18:10 hora local. Poco después, a las 18:45 horas, Macron dará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

La recepción en la sede de la Jefatura de Estado de Francia será uno de los puntos álgidos de las celebraciones parisinas del domingo, que este año se desarrollarán en la zona del Campo de Marte, alrededor de la Torre Eiffel, donde se brindará la segunda Liga de Campeones del club a los hinchas.

Allí se esperan a unas 100 mil personas, de acuerdo con las autoridades locales. La propia Torre Eiffel ya se iluminó esta noche con los colores del PSG para homenajear a los campeones.

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El PSG logró el título en la Champions League. - EU Digital

*Información EFE.

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