 Luis Enrique entre los técnicos más ganadores de Champions
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Luis Enrique entre los técnicos más ganadores de Champions

Con su tercera Liga de Campeones, Luis Enrique ingresó en el selecto grupo de técnicos con tres coronas europeas, aún por detrás de las cinco de Ancelotti.

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Luis Enrique entre los técnicos más ganadores de Champions - EFE
Luis Enrique entre los técnicos más ganadores de Champions / FOTO: Agencia EFE
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Luis Enrique Martínez ha consolidado su nombre entre los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol europeo. El técnico español volvió a conducir al París Saint-Germain a la conquista de la Liga de Campeones, la segunda consecutiva para el club francés y la tercera de su carrera como entrenador. Tras superar al Arsenal en una dramática final que se resolvió en la tanda de penaltis, el asturiano confirmó una vez más su capacidad para competir al máximo nivel y gestionar con éxito los momentos de mayor presión.

La trayectoria reciente del PSG bajo su dirección refleja una etapa de dominio pocas veces vista en el fútbol moderno. Desde su llegada en la temporada 2023-24, Luis Enrique ha conquistado once de los catorce títulos que disputó. En la campaña 2025-26 levantó cinco trofeos: la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa Intercontinental. Un año antes también había guiado al conjunto parisino hacia una histórica coronación continental, consolidando un proyecto ganador que ha transformado al club en una referencia del fútbol europeo.

Luis Enrique, un técnico exitoso

El éxito del entrenador español no se limita a Francia. Su primera Liga de Campeones llegó en 2015 al frente del Barcelona, donde completó un memorable triplete. Con las conquistas obtenidas en 2025 y 2026 con el PSG, alcanzó las tres Copas de Europa como técnico, una cifra reservada para una élite muy reducida. De hecho, solo cuatro entrenadores habían logrado anteriormente levantar el máximo trofeo continental en tres o más ocasiones: Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinédine Zidane y Pep Guardiola. Ahora, Luis Enrique comparte ese exclusivo grupo de leyendas.

Más allá de los títulos, el legado de Luis Enrique se sustenta en una identidad futbolística reconocible, una exigencia competitiva constante y una capacidad excepcional para construir equipos ganadores. Sus éxitos consecutivos con el PSG han terminado por situarlo en el olimpo de los mejores entrenadores de todos los tiempos. A sus 56 años, el técnico asturiano ya forma parte de una generación de estrategas cuya influencia ha marcado una época y cuyo palmarés le permite mirar de frente a los nombres más grandes que ha conocido la historia de la Liga de Campeones.

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