 El PSG iguala récord del Real Madrid en Champions League
Deportes

El PSG iguala récord del Real Madrid en Champions League

El PSG hizo historia al conquistar su segunda Champions consecutiva, una hazaña que no se veía desde el dominio del Real Madrid entre 2016 y 2018.

Compartir:
Jugadores del PSG en la tanda de penales en la Champions League - EFE
Jugadores del PSG en la tanda de penales en la Champions League / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El París Saint-Germain -PSG- sigue escribiendo páginas doradas en su historia. El conjunto francés conquistó su segunda Liga de Campeones consecutiva al derrotar al Arsenal en la final disputada en el Puskás Aréna de Budapest. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el campeón defensor se impuso 4-3 en la tanda de penaltis para levantar nuevamente el trofeo más prestigioso del fútbol europeo.

Con este título, el PSG igualó un récord que parecía reservado para los grandes dominadores de Europa. El equipo dirigido por Luis Enrique se convirtió en el primer club desde el Real Madrid en conquistar dos ediciones consecutivas de la Champions League. Antes de la gesta parisina, el conjunto blanco había sido el último en lograrlo, encadenando tres coronas seguidas entre las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2017-18 bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane.

El PSG entra en la historia

La conquista adquiere un valor aún mayor si se toma en cuenta la dificultad que representa defender el título en la máxima competición continental. Desde la instauración del formato moderno de la Liga de Campeones en 1992, muy pocos equipos han logrado repetir como campeones. Ahora, el PSG se une a ese selecto grupo y confirma su consolidación como una de las grandes potencias del fútbol europeo de la actualidad.

Además, el éxito refuerza la figura de Luis Enrique entre los entrenadores más laureados del continente. El técnico español alcanzó su tercera Champions League como entrenador, tras haber ganado la edición 2014-15 al frente del Barcelona y las dos más recientes con el PSG. Su capacidad para construir equipos competitivos y mantenerlos en la cima ha quedado nuevamente demostrada con una hazaña que ya forma parte de la historia del torneo.

Foto embed
Trofeo de la UEFA Champions League - Agencia EFE

En Portada

¡Bicampeones! El Paris Saint-Germain vuelve a conquistar la Championst
Deportes

¡Bicampeones! El Paris Saint-Germain vuelve a conquistar la Champions

08:34 AM, Mayo 30
Tres conciertos complicarán el tránsito en la Ciudad de Guatemalat
Nacionales

Tres conciertos complicarán el tránsito en la Ciudad de Guatemala

09:27 AM, Mayo 30
EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantest
Internacionales

EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantes

07:23 AM, Mayo 30
Prevén lluvias para este fin de semana por una onda del Estet
Nacionales

Prevén lluvias para este fin de semana por una onda del Este

08:41 AM, Mayo 30
Las voces de los campeones de Champions Leaguet
Deportes

Las voces de los campeones de Champions League

01:52 PM, Mayo 30

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal MadridLiga Nacionalredes socialesFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar