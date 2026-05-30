El PSG iguala récord del Real Madrid en Champions League

El París Saint-Germain -PSG- sigue escribiendo páginas doradas en su historia. El conjunto francés conquistó su segunda Liga de Campeones consecutiva al derrotar al Arsenal en la final disputada en el Puskás Aréna de Budapest. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el campeón defensor se impuso 4-3 en la tanda de penaltis para levantar nuevamente el trofeo más prestigioso del fútbol europeo.
Con este título, el PSG igualó un récord que parecía reservado para los grandes dominadores de Europa. El equipo dirigido por Luis Enrique se convirtió en el primer club desde el Real Madrid en conquistar dos ediciones consecutivas de la Champions League. Antes de la gesta parisina, el conjunto blanco había sido el último en lograrlo, encadenando tres coronas seguidas entre las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2017-18 bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane.
El PSG entra en la historia
La conquista adquiere un valor aún mayor si se toma en cuenta la dificultad que representa defender el título en la máxima competición continental. Desde la instauración del formato moderno de la Liga de Campeones en 1992, muy pocos equipos han logrado repetir como campeones. Ahora, el PSG se une a ese selecto grupo y confirma su consolidación como una de las grandes potencias del fútbol europeo de la actualidad.
Además, el éxito refuerza la figura de Luis Enrique entre los entrenadores más laureados del continente. El técnico español alcanzó su tercera Champions League como entrenador, tras haber ganado la edición 2014-15 al frente del Barcelona y las dos más recientes con el PSG. Su capacidad para construir equipos competitivos y mantenerlos en la cima ha quedado nuevamente demostrada con una hazaña que ya forma parte de la historia del torneo.