¿Cómo avanza la remodelación del Estadio Nacional?

Las autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) informaron sobre los avances en el proceso de remozamiento del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores durante una citación realizada este martes por el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso. En la reunión también participaron delegados de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quienes conocieron detalles sobre el estado actual del proyecto y las acciones que se desarrollan para concretar la modernización del principal recinto deportivo del país.
De acuerdo con representantes de la CDAG, se mantiene una mesa técnica de trabajo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad que acompaña el proceso. Aunque inicialmente se indicó que aún no existía un informe formal de avances, posteriormente las autoridades confirmaron que el PNUD ya presentó un informe preliminar y que actualmente se encuentra en marcha la fase de validación técnica del proyecto. El cronograma contempla el inicio de las obras en enero de 2027 y su finalización en septiembre del mismo año.
Actualización del Estadio Doroteo Guamuch Flores
Entre las mejoras previstas destacan la instalación de una pista certificada, la renovación de la gramilla, la modernización del sistema de iluminación, la sustitución de butacas y la adquisición de equipo especializado para el mantenimiento del estadio.
Asimismo, se trabaja en la evaluación de proveedores, la elaboración de especificaciones técnicas y la definición de los procesos de licitación que podrían iniciar en agosto. Paralelamente, la CDAG ejecuta labores de mantenimiento preventivo, incluyendo limpieza de cunetas, cajas de drenaje y sistemas de evacuación de agua, con el objetivo de preservar la infraestructura existente.
Durante la citación, el diputado José Chic lamentó la ausencia de representantes del PNUD y señaló la importancia de mantener la transparencia en cada etapa del proyecto. Además, se revisaron hallazgos de auditorías y denuncias relacionadas con la remodelación, cuyo monto acumulado asciende a Q51 millones.
El legislador aseguró que continuará dando seguimiento al caso para garantizar el adecuado uso de los recursos y el cumplimiento de los procesos establecidos, mientras las investigaciones y denuncias siguen su curso ante las instancias correspondientes.