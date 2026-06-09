 ¿Cómo avanza la remodelación del Estadio Nacional?
Deportes

Remodelación del Estadio Nacional: ¿qué avances reportan las autoridades?

La Comisión de Deportes del Congreso convocó a autoridades de la CDAG y la CGC para conocer el estado actual del proyecto de modernización del estadio nacional.

Compartir:
Actualmente los trabajos de remozamiento de la gramilla del estadio Nacional están detenidos
Actualmente los trabajos de remozamiento de la gramilla del estadio Nacional están detenidos / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) informaron sobre los avances en el proceso de remozamiento del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores durante una citación realizada este martes por el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso. En la reunión también participaron delegados de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quienes conocieron detalles sobre el estado actual del proyecto y las acciones que se desarrollan para concretar la modernización del principal recinto deportivo del país.

De acuerdo con representantes de la CDAG, se mantiene una mesa técnica de trabajo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad que acompaña el proceso. Aunque inicialmente se indicó que aún no existía un informe formal de avances, posteriormente las autoridades confirmaron que el PNUD ya presentó un informe preliminar y que actualmente se encuentra en marcha la fase de validación técnica del proyecto. El cronograma contempla el inicio de las obras en enero de 2027 y su finalización en septiembre del mismo año.

Actualización del Estadio Doroteo Guamuch Flores

Entre las mejoras previstas destacan la instalación de una pista certificada, la renovación de la gramilla, la modernización del sistema de iluminación, la sustitución de butacas y la adquisición de equipo especializado para el mantenimiento del estadio.

Asimismo, se trabaja en la evaluación de proveedores, la elaboración de especificaciones técnicas y la definición de los procesos de licitación que podrían iniciar en agosto. Paralelamente, la CDAG ejecuta labores de mantenimiento preventivo, incluyendo limpieza de cunetas, cajas de drenaje y sistemas de evacuación de agua, con el objetivo de preservar la infraestructura existente.

Durante la citación, el diputado José Chic lamentó la ausencia de representantes del PNUD y señaló la importancia de mantener la transparencia en cada etapa del proyecto. Además, se revisaron hallazgos de auditorías y denuncias relacionadas con la remodelación, cuyo monto acumulado asciende a Q51 millones.

El legislador aseguró que continuará dando seguimiento al caso para garantizar el adecuado uso de los recursos y el cumplimiento de los procesos establecidos, mientras las investigaciones y denuncias siguen su curso ante las instancias correspondientes.

Foto embed
Panorámica del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores - Remodelación Estadio Doroteo Guamuch Flores

En Portada

MEM anuncia nueva fecha para implementar mezcla de etanol en combustiblest
Nacionales

MEM anuncia nueva fecha para implementar mezcla de etanol en combustibles

10:59 AM, Jun 09
Tormenta Cristina continúa avanzando en la región; se prevé fuerte incremento de lluviast
Nacionales

Tormenta Cristina continúa avanzando en la región; se prevé fuerte incremento de lluvias

06:53 AM, Jun 09
VIDEO. Accidente en Villa Nueva queda registrado durante transmisión de reporte vialt
Nacionales

VIDEO. Accidente en Villa Nueva queda registrado durante transmisión de reporte vial

08:22 AM, Jun 09
Remodelación del Estadio Nacional: ¿qué avances reportan las autoridades?t
Deportes

Remodelación del Estadio Nacional: ¿qué avances reportan las autoridades?

12:06 PM, Jun 09
Álvaro Arbeloa deja de ser técnico del Real Madridt
Deportes

Álvaro Arbeloa deja de ser técnico del Real Madrid

11:51 AM, Jun 09

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbolCopa del Mundo#liganacionalredes socialesReal MadridFIFAMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar