Coca-Cola Abasa Amplía Planta en Zacapa y Aumenta Producción

Coca-Cola ABASA inauguró este martes 18 de agosto la ampliación y modernización de su planta de producción ubicada en Río Hondo, Zacapa, como parte de un proyecto que representa una inversión acumulada superior a US$160 millones desde 2023.
La nueva infraestructura permitirá a la compañía quintuplicar su capacidad productiva en Guatemala y fortalecer el abastecimiento tanto del mercado nacional como de otros países de la región.
El proyecto incorpora más de 130 mil metros cuadrados de nueva infraestructura y cuatro líneas de producción. Dos de ellas están destinadas a botellas PET, una para presentaciones personales y otra para familiares; además, se suma una línea para envases de vidrio retornable y otra para la producción de latas.
Rodrigo Anzola, Presidente y Director de Operaciones del Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala, calificó la ampliación como un hito para las operaciones de la compañía en el país.
"La ampliación de esta planta marca un hito para Coca-Cola ABASA en Guatemala. Esta inversión de más de US$160 millones nos permite quintuplicar nuestra capacidad productiva, incorporar tecnología de última generación y fortalecer una operación estratégica para abastecer al mercado local y regional", expresó Anzola, quien además destacó que se trata de una apuesta de largo plazo por el crecimiento del país y su talento.
Más de US$53 millones destinados a compras y servicios locales
El impacto de la ampliación también alcanza a proveedores nacionales: más del 70 % de los proveedores involucrados en el proyecto fueron empresas guatemaltecas.
Asimismo, más de US$53 millones de la inversión fueron destinados a compras y servicios locales relacionados con infraestructura, instalaciones eléctricas y trabajos especializados. Actualmente, Coca-Cola ABASA genera más de 790 empleos directos y alrededor de 200 indirectos.
La modernización también implicó un proceso de preparación para los trabajadores. Durante la ampliación se impartieron más de 28 mil horas de capacitación para que los equipos pudieran operar nuevas tecnologías, sistemas automatizados, equipos de alta velocidad y procesos productivos de última generación.
Guatemala fortalece su papel como centro regional de manufactura
Con la ampliación de la planta, la compañía señala que Guatemala fortalece su posición como un centro regional de manufactura y exportación. La nueva capacidad permitirá incrementar la presencia de productos elaborados en territorio guatemalteco en mercados como Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Iliana Reza, vicepresidenta Senior de la compañía Coca-Cola para la zona centro, destacó el impacto que las operaciones del Sistema Coca-Cola tienen en la economía nacional.
"La huella del Sistema Coca-Cola equivale a casi 2% del producto interno bruto de Guatemala", señaló Reza, quien indicó que detrás de esa cifra existen historias de trabajo, familias, pequeños comercios y comunidades que se benefician cuando la inversión se traduce en desarrollo.
Bernardo Arévalo: "Una expresión de confianza en el presente y en el futuro"
La inauguración contó con la participación del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; autoridades de Gobierno; representantes del cuerpo diplomático; líderes del sector empresarial; aliados estratégicos y colaboradores de la compañía, quienes realizaron un recorrido para conocer las nuevas capacidades incorporadas a la operación.
Durante la actividad, Arévalo destacó la importancia de que inversiones de esta magnitud lleguen al país y las vinculó con la confianza en las perspectivas económicas de Guatemala.
"Una inversión como esta es una expresión de confianza en el presente y en el futuro. Construir esa confianza es complejo, pero en mi gobierno lo hemos tomado como una misión", afirmó.
El mandatario agregó que la expansión de la planta constituye, a su juicio, una muestra concreta del momento económico que atraviesa el país.
"Por eso nos satisface estar hoy aquí, con ustedes, viendo la expansión de esta planta, que es evidencia palpable del crecimiento económico que está viviendo Guatemala", destacó Arévalo.
Estados Unidos destaca los vínculos comerciales
Jorgan K. Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, también participó en la inauguración y se refirió al impacto de la inversión en la relación comercial entre ambos países.
"Esta inversión de Coca-Cola, al ampliar sus operaciones en Guatemala, fortalece la economía estadounidense y a la vez, trae lo mejor de nuestro país a nuevos mercados, tejiendo lazos comerciales recíprocos y duraderos con Guatemala", expresó Jorgan K. Andrews.
Una operación estratégica para la región
La modernización posiciona a Coca-Cola ABASA como una de las operaciones estratégicas de Coca-Cola en la región, al contar ahora con una mayor capacidad productiva, infraestructura moderna y flexibilidad para atender diferentes categorías de bebidas.
Con esta nueva etapa, la compañía reafirma su compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo económico de Guatemala mediante la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento del talento local.
La ampliación representa así no solo un incremento en la capacidad de producción de la planta de Río Hondo, sino también una apuesta por convertir la operación guatemalteca en un punto relevante para el abastecimiento y la exportación hacia otros mercados de Centroamérica.