Camión volcado bloquea el paso en zona 13: Precauciones

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este jueves, 1 de octubre, está generando serias complicaciones para la circulación vehicular en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades mantienen presencia en el lugar y trabajan para liberar la vía.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que, por causas no establecidas, el conductor de un camión perdió el control del volante y volcó cuando circulaba por la 7ª avenida 5 calle zona 13.
La unidad de transporte pesado que trasladaba arena permanece obstaculizando el carril izquierdo, lo cual impacta en la movilidad del tránsito en este importante tramo.
El funcionario confirmó que el piloto involucrado en el accidente se dio a la fuga tras el hecho. Además, señaló que el personal municipal se encuentra en el lugar para atender la emergencia.
Al sector se presentaron los técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Municipales para evaluar a posibles personas lesionadas; sin embargo, al hacer la verificación respectiva se confirmó que no hay heridos.
Montejo indicó que ya se realizaron las coordinaciones necesarias para el traslado de una grúa a este punto para que pueda movilizar el vehículo lo antes posible.
Otros incidentes en la capital
En horas de la mañana, la PMT de la Ciudad de Guatemala informó que un vehículo con desperfectos mecánicos se quedó detenido en la 2ª avenida y 21 calle, zona 1. Por causas no establecidas, el automotor comenzó a incendiarse. Los agentes de la institución lograron controlar la situación, sin que el fuego se propagara.
Las autoridades mantuvieron la regulación para agilizar la circulación en el sector y señalaron que se trabajaba para mejorar la movilidad en el área.
Por aparte, se dio a conocer que ocurrió una colisión entre dos vehículos y una motocicleta en el viaducto de Los Próceres y 18 calle, con dirección al occidente. El hecho dejó a una persona herida y afectó el tránsito al dejar obstaculizado el carril derecho.