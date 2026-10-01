 Accidentes afectan tránsito en la capital y Villa Nueva
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Tránsito en la capital y Villa Nueva afectado por colisiones y vehículos con fallas

En su mayoría, los afectados en estos percances son motoristas.

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Las autoridades de tránsito y cuerpos de socorro atienden una serie de emergencias registradas este jueves, 1 de octubre, en la capital y el municipio de Villa Nueva, en el departamento de Guatemala. Estos hechos han impactado en la circulación vehicular, por lo que se mantiene lenta en diferentes sectores.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, explicó que ocurrió una colisión vehicular en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. Los vehículos involucrados obstaculizan el paso en el carril izquierdo rumbo a la Ciudad de Guatemala.

Por aparte, se reportó un hecho de tránsito en la colonia Venecia, zona 4 de Villa Nueva, donde una motorista resultó herida y fue atendida por los cuerpos de socorro.

Mientras tanto, en el redondel del mercado Concepción, zona 4, hubo una colisión que dejó una persona lesionada y daños materiales.

La PMT también informó que en la 50 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres se encuentra un vehículo con fallas que mantiene obstaculizado el paso sobre el carril izquierdo, yendo hacia la capital. En el lugar se realizan las acciones para poder movilizarlo.

"Al presentarse estos incidentes, lamentablemente se va incrementando en su momento el tránsito vehicular en los diferentes sectores", explicó la funcionaria.

Además, hizo un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de PMT que regulan el paso en las áreas afectadas.

Incidentes en la capital

La PMT de la Ciudad de Guatemala informó que un vehículo con desperfectos mecánicos se quedó detenido en la 2ª avenida y 21 calle, zona 1. Por causas no establecidas, el automotor comenzó a incendiarse. Los agentes de la institución lograron controlar la situación, sin que el fuego se propagara.

Las autoridades mantienen la regulación para agilizar la circulación en el sector y señalaron que se trabaja para mejorar la movilidad en el área.

Por aparte, se dio a conocer que ocurrió una colisión entre dos vehículos y una motocicleta en el viaducto de Los Próceres y 18 calle, con dirección al occidente. El hecho afecta el carril derecho.

Una persona resultó herida debido a este choque múltiple y fue necesario su traslado a un centro asistencial. Hasta el momento, el paciente no ha sido identificado.

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