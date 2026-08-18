 Estatura de la nueva Miss Universo Guatemala
Farándula

¡Es más alta que Brad Pitt! Esta es la sorprendente estatura de la nueva Miss Universo Guatemala

La nueva Miss Universo Guatemala 2026 no solo conquistó la corona por su preparación y presencia escénica: su impresionante estatura también ha llamado la atención.

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Miss Guatemala, Miss Guatemala
Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala
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María Adelina Castillo Birba se convirtió en la nueva Miss Universo Guatemala 2026 y ya comienza a generar conversación de cara a su participación en el certamen internacional. La representante de Sacatepéquez, de 30 años, destaca por su preparación profesional, su elegancia y, literalmente, por una estatura que la coloca entre las reinas guatemaltecas más altas de la historia.

La guatemalteca mide 1.82 metros, una cifra que incluso supera la estatura reportada del reconocido actor estadounidense Brad Pitt, quien mide alrededor de 1.80 metros. La diferencia es de aproximadamente dos centímetros, por lo que, al menos en una fotografía de cuerpo completo, Castillo podría presumir que es más alta que una de las estrellas más famosas de Hollywood.

Con sus 1.82 metros, María Adelina Castillo Birba ocupa el segundo lugar entre las Miss Guatemala más altas, únicamente por debajo de Rashel Paz, quien ha sido reconocida por su imponente estatura. Rashel Paz, Miss Guatemala 2025, destacó precisamente por su altura durante su participación en el certamen nacional y posteriormente en Miss Universo.

Medios guatemaltecos han reportado distintas cifras sobre su estatura, entre ellas 1.83 metros. La estatura de Castillo se suma así a una de las características que más llaman la atención de la nueva reina, quien ahora tiene el reto de llevar la representación de Guatemala al escenario internacional.

Más de la nueva Miss Universo Guatemala

Cabe destacar que la nueva reina de belleza, María Adelina Castillo Birba no destaca únicamente por su físico.  La nueva Miss Universo Guatemala 2026 es médica general con especialidad en Pediatría y además cursa estudios avanzados en Cuidados Intensivos Pediátricos. También habla español, inglés y griego.

Castillo fue elegida entre 27 candidatas que participaron en diferentes etapas del certamen nacional, incluyendo pasarela, traje de baño, traje de noche y entrevista con el jurado.

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Ahora, María Castillo tendrá la oportunidad de representar a Guatemala en Miss Universo 2026, cuya edición número 75 se celebrará en Puerto Rico durante noviembre.  Allí se enfrentará a representantes de distintos países y buscará dejar el nombre de Guatemala en alto.

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