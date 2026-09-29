Atacan buses en ruta al Pacífico y zona 6

La noche de este 29 de septiembre se registraron varios hechos de violencia contra dos buses extraurbanos: uno en la ruta al Pacífico y otro en la zona 6 de la capital, informaron los cuerpos de socorro.
Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios reportaron preliminarmente el ataque ocurrido en el interior de un bus de los transportes Esmeralda, en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en el lugar murió un hombre y una mujer a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego, también asistieron a varios pasajeros heridos de bala.
Las autoridades informan preliminarmente que se trató de un asalto; sin embargo en el lugar trabaja personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) para establecer lo ocurrido.
En la calzada José Milla y 16 avenida, zona 6, desconocidos dispararon contra el conductor de un bus extraurbano, el piloto herido de bala chocó contra un poste del tendido eléctrico y una motocicleta; tras el impacto el bus y la motocicleta se incendiaron.
Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales para sofocar las llamas, además se presume que bajo la unidad del transporte extraurbano que se incendió se encuentra el conductor de la motocicleta, informó Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito. Montejo anunció desvíos vehiculares, debido a esta emergencia.
Bomberos Voluntarios auxiliaron a dos personas quienes fueron trasladadas en estado grave al Hospital General San Juan de Dios; una presenta quemaduras en aproximadamente el 75 % del cuerpo.
Otro hecho en zona 18
En 14 avenida y 5ta. calle, La Barreda, zona 18, Bomberos auxiliaron a una persona que sufrió heridas de arma de fuego, tras ser atacados por desconocidos.
El afectado fue trasladado a un centro asistencial como consecuencia del hecho.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*