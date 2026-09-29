 Vendedor de comida muere tras ataque armado en zona 16
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Vendedor de comida muere tras ataque armado en zona 16

Se implementaron cierres vehiculares en el sector donde ocurrió el hecho de violencia.

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Área donde ocurrió el ataque armado en la zona 16., PMT capitalina
Área donde ocurrió el ataque armado en la zona 16. / FOTO: PMT capitalina
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Un ataque armado se registró en el bulevar Rafael Landívar y Diagonal 36, zona 16 capitalizar. Como resultado falleció un hombre de aproximadamente 29 años.

Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre varias detonaciones de arma de fuego y se movilizaron al lugar. A su llegada, los socorristas localizaron a un hombre que presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego; pese a la atención brindada, se confirmó que había fallecido en el lugar.

De manera preliminar, se indicó que la víctima se dedicaba a la venta de comida.

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