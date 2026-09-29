Vendedor de comida muere tras ataque armado en zona 16

Un ataque armado se registró en el bulevar Rafael Landívar y Diagonal 36, zona 16 capitalizar. Como resultado falleció un hombre de aproximadamente 29 años.
Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre varias detonaciones de arma de fuego y se movilizaron al lugar. A su llegada, los socorristas localizaron a un hombre que presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego; pese a la atención brindada, se confirmó que había fallecido en el lugar.
De manera preliminar, se indicó que la víctima se dedicaba a la venta de comida.