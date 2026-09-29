 Dura reacción de la prensa salvadoreña tras la derrota 6-0
Deportes

La dura reacción de la prensa salvadoreña tras la derrota 6-0 ante Guatemala

Tras el 6-0 en contra, la prensa salvadoreña no se contuvo: “humillación”, “arrollada” y “Guatemala salió de paseo”; señalan al 'Bolillo' Gómez como el principal responsable.

Compartir:
El Salvador cayó goleado 6-0 ante Guatemala - Alex Meoño
El Salvador cayó goleado 6-0 ante Guatemala / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La noche del 28 de septiembre de 2026 quedó marcada en la memoria del fútbol salvadoreño. En el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala, la Selecta cayó 6-0 ante Guatemala en la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf. El resultado, construido con goles de Darwin Lom, Rubio Rubín, Jorge Aparicio y un triplete de William Jehú Fajardo, provocó una reacción inmediata y unánime en los principales medios del país.

El Gráfico no suavizó el diagnóstico. Su titular principal fue directo: "El Salvador es humillado 6-0 por Guatemala". El medio describió una noche para el olvido, marcada por errores defensivos, nula respuesta ofensiva y las decisiones de Hernán Darío "Bolillo" Gómez, quien no encontró correcciones desde el banquillo. Diario El Salvador fue igual de contundente: "Guatemala salió de paseo y arrolló a la Selecta" y, en su cobertura en vivo, "Guatemala humilla 6-0 a El Salvador". Ambos enfoques coincidieron en que el rival desnudó las flaquezas tácticas del equipo dirigido por el técnico colombiano.

La prensa salvadoreña con duros titulares tras la derrota 6-0 en El Trébol

Diario El Mundo encabezó su crónica con "Guatemala arrolla 6-0 a El Salvador en la Liga de Naciones", mientras La Noticia SV optó por "Guatemala aplasta 6-0 a El Salvador". El lenguaje compartido —humillación, arrollada, paliza, aplastamiento— refleja el impacto de un marcador que igualó a la Selecta en puntos con Honduras, Jamaica y los propios chapines, y que complicó sus aspiraciones de pelear los cuartos de final y un boleto directo a la Copa Oro 2027. El contraste con el triunfo 3-1 sobre Martinica apenas tres días antes hizo el golpe aún más duro.

Las crónicas coinciden en el relato del partido: ventaja temprana de Guatemala al minuto 8, 3-0 al descanso y un segundo tiempo en el que El Salvador nunca reaccionó. Fajardo se convirtió en el verdugo de la noche y las gradas locales corearon "olé" mientras el marcador seguía creciendo.

Hernán Darío Gómez, en conferencia de prensa, reconoció un "desastre" colectivo y advirtió que resultados de esa magnitud "sacan técnicos". La prensa salvadoreña, sin excepción, convirtió esa autocrítica en el centro de su cobertura.

Ahora la Selecta debe reponerse en casa ante Jamaica. Los titulares del día siguiente no hablan de un tropiezo aislado, sino de una noche que devolvió a la realidad a un equipo que había soñado con el liderato del grupo. La prensa salvadoreña, con sus portadas y crónicas, dejó constancia de que el 6-0 no solo se vivió en el campo, sino que se leyó, se discutió y se sintió en todo el país.

Once de Guatemala ante El Salvador | Alex Meoño

Once de Guatemala ante El Salvador / Alex Meoño

Once de El Salvador ante Guatemala | Alex Meoño

Once de El Salvador ante Guatemala / Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Darwin Lom ante El Salvador / Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones | Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones / Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones | Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones / Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones | Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones / Alex Meoño

Celebración de Rubio Rubín ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Rubio Rubín ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Rubio Rubín ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Rubio Rubín ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Jehú Fajardo ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Jehú Fajardo ante El Salvador / Alex Meoño

Celebración de Jehú Fajardo ante El Salvador | Alex Meoño

Celebración de Jehú Fajardo ante El Salvador / Alex Meoño

Lesión de Óscar Santis | Alex Meoño

Lesión de Óscar Santis / Alex Meoño

Lesión de Óscar Santis | Alex Meoño

Lesión de Óscar Santis / Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones | Alex Meoño

Partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones / Alex Meoño

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar