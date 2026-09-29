Dura reacción de la prensa salvadoreña tras la derrota 6-0

La noche del 28 de septiembre de 2026 quedó marcada en la memoria del fútbol salvadoreño. En el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala, la Selecta cayó 6-0 ante Guatemala en la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf. El resultado, construido con goles de Darwin Lom, Rubio Rubín, Jorge Aparicio y un triplete de William Jehú Fajardo, provocó una reacción inmediata y unánime en los principales medios del país.
El Gráfico no suavizó el diagnóstico. Su titular principal fue directo: "El Salvador es humillado 6-0 por Guatemala". El medio describió una noche para el olvido, marcada por errores defensivos, nula respuesta ofensiva y las decisiones de Hernán Darío "Bolillo" Gómez, quien no encontró correcciones desde el banquillo. Diario El Salvador fue igual de contundente: "Guatemala salió de paseo y arrolló a la Selecta" y, en su cobertura en vivo, "Guatemala humilla 6-0 a El Salvador". Ambos enfoques coincidieron en que el rival desnudó las flaquezas tácticas del equipo dirigido por el técnico colombiano.
La prensa salvadoreña con duros titulares tras la derrota 6-0 en El Trébol
Diario El Mundo encabezó su crónica con "Guatemala arrolla 6-0 a El Salvador en la Liga de Naciones", mientras La Noticia SV optó por "Guatemala aplasta 6-0 a El Salvador". El lenguaje compartido —humillación, arrollada, paliza, aplastamiento— refleja el impacto de un marcador que igualó a la Selecta en puntos con Honduras, Jamaica y los propios chapines, y que complicó sus aspiraciones de pelear los cuartos de final y un boleto directo a la Copa Oro 2027. El contraste con el triunfo 3-1 sobre Martinica apenas tres días antes hizo el golpe aún más duro.
Las crónicas coinciden en el relato del partido: ventaja temprana de Guatemala al minuto 8, 3-0 al descanso y un segundo tiempo en el que El Salvador nunca reaccionó. Fajardo se convirtió en el verdugo de la noche y las gradas locales corearon "olé" mientras el marcador seguía creciendo.
Hernán Darío Gómez, en conferencia de prensa, reconoció un "desastre" colectivo y advirtió que resultados de esa magnitud "sacan técnicos". La prensa salvadoreña, sin excepción, convirtió esa autocrítica en el centro de su cobertura.
Ahora la Selecta debe reponerse en casa ante Jamaica. Los titulares del día siguiente no hablan de un tropiezo aislado, sino de una noche que devolvió a la realidad a un equipo que había soñado con el liderato del grupo. La prensa salvadoreña, con sus portadas y crónicas, dejó constancia de que el 6-0 no solo se vivió en el campo, sino que se leyó, se discutió y se sintió en todo el país.