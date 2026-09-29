 Céline Dion deslumbra desfile de L'Oréal cantando I'm Alive
Farándula

Céline Dion fue la sorpresa en el desfile de L'Oréal Paris al cantar “I'm Alive”

La cantante canadiense paralizó la Paris Fashion Week con una deslumbrante actuación sorpresa bajo la Torre Eiffel

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Céline Dion, Instagram
Céline Dion / FOTO: Instagram
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Céline Dion dejó a todos boquiabiertos con una emotiva y sorpresiva actuación durante el desfile de L'Oréal Paris en la Semana de la Moda de París, un evento que se celebró bajo la majestuosa Torre Eiffel.

La artista, quien ha regresado triunfalmente a los escenarios tras una ardua batalla contra una rara enfermedad, interpretó su éxito "I'm Alive" y recibió una ovación de pie, marcando un momento inolvidable en la capital francesa.

El desfile de L'Oréal Paris, uno de los más esperados del calendario de la moda, reunió a un elenco estelar de supermodelos como Kendall Jenner, Cara Delevingne y Heidi Klum, quienes desfilaron frente al emblemático monumento.

El evento, titulado "Express Your Worth", tuvo lugar en la Place Joffre y culminó con la inesperada aparición de Céline Dion, quien ofreció un broche de oro aplaudido por todos los presentes.

A sus 58 años, Céline Dion ha vuelto al centro de atención mediática después de que su lucha contra el síndrome de la persona rígida (SPS) la obligara a cancelar su última gira en 2023.

Durante el desfile, se la vio visiblemente emocionada, compartiendo un cálido abrazo con Eva Longoria antes de unirse a las modelos en la pasarela para bailar y celebrar su regreso.

La Semana de la Moda de París, dedicada a las colecciones primavera-verano 2027 para mujer, se extenderá hasta el 6 de octubre. Existe la posibilidad de que Céline Dion vuelva a hacer acto de presencia, si su apretada agenda se lo permite, en la primera fila de desfiles de reconocidas casas de moda como Dior, Tom Ford, Schiaparelli o Givenchy.

Un regreso cargado de emoción y superación

Los asistentes al desfile no anticipaban la gran sorpresa final que el evento les tenía reservada. Cuando parecía que la pasarela había llegado a su fin, Céline Dion emergió de la oscuridad, recibida por atronadores aplausos del público.

Mientras interpretaba a pleno pulmón uno de sus temas más icónicos, las modelos se unieron a ella en el escenario, arropándola en una noche verdaderamente especial.

La intérprete de "My Heart Will Go On" se encuentra en la capital francesa para una residencia de cinco semanas, tras haber revelado recientemente que ha decidido transformar su larga lucha contra la enfermedad en "mi razón de vivir".

En diciembre de 2022, la cantante anunció su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una condición que provoca rigidez muscular y espasmos dolorosos. La artista expuso la dureza de su enfermedad en su documental de 2024, "I Am: Céline Dion".

En los momentos más críticos, esta enfermedad debilitante le impedía caminar con normalidad o utilizar su voz para cantar. Sin embargo, en 2024, Céline hizo una promesa inquebrantable: "Volveré a cantar".

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