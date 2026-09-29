Semana de lluvias en Guatemala: Efectos de ondas del este

Guatemala enfrenta una semana con predominio de ambiente cálido, pero con la inminente llegada de lluvias significativas. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que el paso de ondas del este favorecería la presencia de precipitaciones del sur al centro del país, especialmente durante las tardes y noches.
Para la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, se anticipa un ambiente generalmente cálido en gran parte del territorio. Sin embargo, en horas de la mañana, se registrará neblina matutina en zonas del Norte, Motagua y Valles de Oriente, donde también se percibirá un viento ligero. Las temperaturas máximas en estas regiones podrían alcanzar valores elevados, variando entre los 34°C y los 38°C.
En las regiones del Pacífico, Caribe y la Franja Transversal del Norte, se espera un ambiente cálido y húmedo. Las proyecciones meteorológicas indican que se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde.
Estas condiciones pueden generar situaciones de riesgo como crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos. Por ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó:
- Identificar áreas seguras en la comunidad
- No cruzar ríos crecidos
- Tener lista la mochila de las 72 horas
- Seguir indicaciones de autoridades locales
- Reportar cualquier emergencia al 119
- Prestar atención a señales de inestabilidad como grietas, hundimientos o caída de rocas.
- Si la situación lo amerita, priorizar la autoevacuación.
Emergencias por lluvias
Durante la época de lluvias 2026, el Sistema CONRED ha respondido a 1,751 emergencias en el país, incluyendo 487 inundaciones, 290 caídas de árboles y 168 deslizamientos. Alta Verapaz encabeza la lista de departamentos con más incidentes, seguida por Guatemala e Izabal.
Tomando en cuenta los sistemas meteorológicos que afectan el país, las lluvias podrían intensificarse en Bocacosta, Occidente, Valles de Oriente y Altiplano Central, aunque no se descartan en otras zonas.
La continuidad de las lluvias puede seguir generando emergencias, por lo que las autoridades de protección civil mantienen coordinación estrecha con autoridades locales para monitorear afectaciones y organizar la atención necesaria.