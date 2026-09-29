 Semana de lluvias en Guatemala: Efectos de ondas del este
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Ondas del este marcan una semana de lluvias en Guatemala

Durante esta semana, el paso de ondas del este genera lluvias en varias regiones del país, con riesgos de inundaciones y deslizamientos. Se recomienda a la población estar alerta y seguir las indicaciones de las autoridades.

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Lluvias en la Ciudad de Guatemala el lunes, 28 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Lluvias en la Ciudad de Guatemala el lunes, 28 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Guatemala enfrenta una semana con predominio de ambiente cálido, pero con la inminente llegada de lluvias significativas. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que el paso de ondas del este favorecería la presencia de precipitaciones del sur al centro del país, especialmente durante las tardes y noches.

Para la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, se anticipa un ambiente generalmente cálido en gran parte del territorio. Sin embargo, en horas de la mañana, se registrará neblina matutina en zonas del Norte, Motagua y Valles de Oriente, donde también se percibirá un viento ligero. Las temperaturas máximas en estas regiones podrían alcanzar valores elevados, variando entre los 34°C y los 38°C.

En las regiones del Pacífico, Caribe y la Franja Transversal del Norte, se espera un ambiente cálido y húmedo. Las proyecciones meteorológicas indican que se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde.

Estas condiciones pueden generar situaciones de riesgo como crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos. Por ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó:

  • Identificar áreas seguras en la comunidad
  • No cruzar ríos crecidos
  • Tener lista la mochila de las 72 horas
  • Seguir indicaciones de autoridades locales
  • Reportar cualquier emergencia al 119
  • Prestar atención a señales de inestabilidad como grietas, hundimientos o caída de rocas.
  • Si la situación lo amerita, priorizar la autoevacuación.
Árboles y postes caídos obstruyen vías en la capital

Las emergencias se registran principalmente en la zona 1, 2 y 7.

Emergencias por lluvias

Durante la época de lluvias 2026, el Sistema CONRED ha respondido a 1,751 emergencias en el país, incluyendo 487 inundaciones, 290 caídas de árboles y 168 deslizamientos. Alta Verapaz encabeza la lista de departamentos con más incidentes, seguida por Guatemala e Izabal.

Tomando en cuenta los sistemas meteorológicos que afectan el país, las lluvias podrían intensificarse en Bocacosta, Occidente, Valles de Oriente y Altiplano Central, aunque no se descartan en otras zonas.

La continuidad de las lluvias puede seguir generando emergencias, por lo que las autoridades de protección civil mantienen coordinación estrecha con autoridades locales para monitorear afectaciones y organizar la atención necesaria.

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