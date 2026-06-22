Ondas del Este: Lluvias se intensifican en el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que se pronostica un incremento en las lluvias en el territorio guatemalteco debido al ingreso de las ondas del este número 10 y 11, por lo que instó a las entidades correspondientes y la población en general a tomar las medidas necesarias para reducir los riesgos.
De acuerdo con el reporte emitido por el ente científico, las precipitaciones se presentarían a partir de este lunes 22 y se mantendrían hasta el domingo 28 de junio.
Ana Pérez, especialista del Centro de Análisis y Pronósticos, detalló que los mayores acumulados de lluvia se esperan sobre la región de Boca Costa, el Occidente del país y diversos sectores del sur del territorio nacional. Las áreas mencionadas son tradicionalmente vulnerables a los sistemas de baja presión y la convergencia de humedad, lo que puede generar eventos de precipitación significativos en cortos periodos.
Condiciones meteorológicas y zonas afectadas
La combinación de las ondas del este y el flujo de humedad desde los océanos Atlántico y Pacífico creará un ambiente propicio para la formación de nubes y el desarrollo de sistemas de lluvia. Se prevén acumulados importantes de precipitación, especialmente en el Occidente y la Boca Costa, donde la orografía favorece la condensación y el ascenso de masas de aire húmedo.
A pesar de que la Boca Costa y el Occidente concentrarán las lluvias más fuertes, el Insivumeh no descarta la presencia de actividad eléctrica y precipitaciones en otras zonas clave. Entre estas se incluyen los sectores al norte del Occidente, la Franja Transversal del Norte y el departamento de Izabal.
Principalmente estarían afectando siete departamentos, siendo estos: Petén, San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Escuintla, Jutiapa y Chiquimula.
Temperaturas y nubosidad
En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ambiente cálido predominante en los sectores al norte y sur del país. Sin embargo, en el Occidente, la Boca Costa y el Altiplano Central, la situación será diferente. En estas áreas, se espera que predomine una abundante nubosidad a lo largo del día, lo que contribuirá a mantener las temperaturas ligeramente más frescas, con máximas que oscilarán entre los 25 y los 27 grados centígrados.
Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que la nubosidad sea dispersa en la Franja Transversal del Norte, Izabal y el norte del Occidente. No obstante, a medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a las lluvias pronosticadas. Para la noche, los nublados podrían persistir en gran parte del país, con lluvias continuas sobre los sectores al sur del territorio nacional.
Además de las lluvias intensas, no se descarta la presencia de lloviznas o lluvias ligeras en la Franja Transversal del Norte, el departamento de Izabal y el sur del departamento de Petén. Estas precipitaciones, aunque de menor intensidad, también requieren atención, especialmente en zonas con suelos saturados o pendientes pronunciadas.
Recomendaciones y advertencias del Insivumeh
El Insivumeh ha enfatizado la importancia de que la población mantenga las precauciones necesarias ante el pronóstico de lluvias. Estas condiciones climáticas podrían tener un impacto significativo, generando crecidas de ríos, inundaciones repentinas, movimientos en masa o deslizamientos de tierra, así como daños a la infraestructura vial.
En la cadena volcánica, existe la posibilidad de descenso de lahares, especialmente en los cauces de los volcanes activos, lo que representa un riesgo adicional para las comunidades cercanas.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7