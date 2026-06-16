 El Niño avanza: Guatemala registra primeras señales de transición climática
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El Niño avanza: Guatemala registra primeras señales de transición climática

El Insivumeh dio a conocer que Guatemala transita hacia El Niño y que los impactos más severos se prevén para las lluvias del próximo año.

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Guatemala enfrenta una fase de transición hacia el fenómeno de El Niño, según la información brindada por el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, durante una conferencia de prensa el lunes 15 de junio. El funcionario subrayó que las acciones y decisiones en el país deben fundamentarse en la ciencia y explicó el alcance y la importancia de este fenómeno climático, así como los métodos que utiliza el país para monitorearlo.

Rojas explicó que El Niño es una variación de temperatura registrada en la región 3.4 del océano Pacífico. Guatemala utiliza el índice ONI (Índice Oceánico de El Niño) para medir esta variación. "El ONI compara la temperatura superficial del mar con el promedio registrado en los últimos 30 años," indicó. Además, recalcó que, aunque existen dos índices principales a nivel internacional, el país solo se basa en el ONI para analizar el comportamiento de El Niño.

El experto añadió que el monitoreo en Guatemala se realiza tomando en cuenta información oficial de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), institución que funge como centro de referencia para el clima en la región. El ONI permite calificar si El Niño está presente cuando el incremento de temperatura supera los 0.5 grados centígrados durante ciertos periodos consecutivos.

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El director del Insivumeh, Edwin Rojas, durante conferencia de prensa el lunes 15 de junio de 2026. - Omar Solís/Emisoras Unidas

¿Cómo se mide El Niño en el país?

El director del Insivumeh detalló que el fenómeno de El Niño, junto con La Niña y la fase neutral, conforman las tres escalas internacionales para medir el calentamiento de las aguas del Pacífico. "No existen más categorías académicamente reconocidas", aclaró. Subrayó que, si bien es posible evaluar el impacto, esta práctica no se considera científica pues depende de factores relativos a pérdidas materiales o la afectación a sectores específicos.

Guatemala empieza a considerar la presencia de El Niño si se registra un promedio móvil trimestral de temperatura superficial del mar superior a 0.5 grados. "Por ejemplo, el promedio de junio, julio y agosto debe superar ese umbral para iniciar la vigilancia. Este monitoreo se extiende a trimestres sucesivos: julio-agosto-septiembre, agosto-septiembre-octubre y así sucesivamente", sostuvo.

Según explicó Rojas, este patrón implica siete meses de seguimiento constante para confirmar la consolidación del fenómeno. Hasta el momento, el país ya registró la primera confirmación del incremento de temperatura al inicio de junio, marcando el inicio de la transición hacia El Niño, pero faltan cuatro observaciones más para declararlo oficialmente.

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Monitoreo de temperaturas por transición de Guatemala hacia fenómeno de El Niño. - Insivumeh

Impacto y advertencias para Guatemala

El funcionario advirtió que, históricamente, los mayores impactos de El Niño en Guatemala suelen sentirse en el año siguiente a la consolidación del fenómeno, especialmente al inicio de la temporada de lluvias. El seguimiento científico indica que, si se confirman cinco trimestres consecutivos con temperaturas elevadas, el país debe prepararse para cambios significativos en el clima al comenzar el ciclo de precipitaciones.

"El siguiente año (2027), la escasez de las precipitaciones puede ser significativa. Para este año (2026), hemos comentado que esta escasez en promedio puede equivaler a un tercio de la precipitación acumulada, es decir, si estábamos acostumbrados en este período de lluvia a tomar tres botellas de agua, seguramente vamos a tener disponibilidad de tomar dos de las tres que estábamos acostumbrados a tener", explicó Rojas.

Finalmente, reiteró que en la actualidad Guatemala atraviesa una etapa de advertencia. "La NOAA mantiene un estado de vigilancia y advertencia internacional sobre El Niño", señaló Rojas, quien instó a la población a consultar únicamente información oficial para evitar desinformación.

El director del Insivumeh recalcó la importancia de atender únicamente a fuentes oficiales y nacionales para interpretar las condiciones climáticas. "Cada país utiliza sus propias nomenclaturas y métodos según sus circunstancias. Instamos a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del país", concluyó.

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