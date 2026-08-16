 Asesinato de abogada en restaurante de Perú: video impactante
Internacionales

Video muestra el asesinato de una abogada dentro de un restaurante en Perú

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y el agresor huyó del lugar tras cometer el crimen.

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Helenn Guilianna Silva Padilla., Captura de pantalla video de X.
Helenn Guilianna Silva Padilla. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un violento ataque armado ocurrido dentro de un restaurante en Perú quedó registrado por cámaras de seguridad y ha generado conmoción en redes sociales. La víctima fue identificada como Helenn Guilianna Silva Padilla, una abogada que se encontraba compartiendo con varias personas en un establecimiento del centro poblado San Martín de Porres, en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo.

En las imágenes se observa a la profesional sentada junto a otras personas, de espaldas hacia una baranda que da a la calle. Momentos después, un hombre que llevaba casco de motociclista se acerca al lugar y, aparentemente, saca un arma de fuego para dispararle por la espalda.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y el agresor huyó del lugar tras cometer el crimen. Silva Padilla murió como consecuencia de la herida provocada por el impacto de bala.

El hecho ha causado preocupación entre los habitantes de la zona y usuarios de redes sociales, debido a la violencia con la que fue perpetrado el ataque y a que ocurrió en un establecimiento donde la víctima se encontraba acompañada.

Investigaciones permanecen en curso

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han informado públicamente la identidad del responsable ni han establecido el móvil del asesinato. Tampoco se conocen detalles sobre posibles cómplices.

Las investigaciones permanecen en curso y las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el ataque, identificar al responsable y establecer las circunstancias que pudieron anteceder al asesinato de la abogada.

El video del crimen continúa circulando en redes sociales, donde ha generado numerosas reacciones y llamados para que el caso sea esclarecido y se capture al responsable.

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